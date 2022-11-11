903籃球賽｜MIRROR、ERROR著咩鞋？一文睇清眾星籃球鞋

《903 AllStar 籃球賽》於周五晚(11日)在亞洲國際博覽館Arena舉行，無數粉絲都入場觀看903 DJ隊與歌星勇士隊於籃球場上激戰較勁，不知一眾鏡粉除了欣賞MIRROR球技外，又知不知道他們於場上所穿的又是那一雙籃球戰鞋？攝：蘇文傑

首先要數的便是ERROR四子所齊齊穿上的橙紅色籃球鞋，便是Puma今年推出的MB.02 Supernova，這對為NBA球隊黃蜂控衛LaMelo Ball的簽名鞋於香港官網另有金紅色，售價為1290元。

方力申現場 唯一UA波鞋 於《季前賽》飾教練喪波的張繼聰，於場上便穿上白色的LEBRON XX EP，為湖人球星勒邦占士最新的簽名波鞋，售價為1599元。而於相中球場上坐在他身旁的方力申，便是穿上去季勇士射手史堤芬居里於季後賽總決賽所穿的全紫Curry 4 Flotro，是全場唯一一位藝人穿上Under Armour的籃球鞋，不過目前UA官網並不見有全紫Curry 4 Flotro發售。

C All Star成員陳建安便穿上Nike的ZOOM FREAK 4 EP，現時官網有特價優惠，售價為809元。903隊的老大哥森美，便穿上今季轉投騎士後迎來大爆發的米曹、其adidas下的專屬波鞋D.O.N. Issue#4。