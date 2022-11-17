【世界盃2022｜球員名單】一文睇清32隊決賽周大軍名單（不斷更新）

A組名單 卡塔爾選國內兵出擊 卡塔爾26人大軍名單以效力國內球會的球員組成，其中隊史射手、85場攻入45球的艾莫伊斯阿里將會領軍為東道主爭取入球。教練菲力山齊士更曾帶領這支球隊於2019年在亞洲盃決賽擊敗日本贏得冠軍。 卡塔爾26人大軍名單： 門將：艾舒比、巴斯咸、尤素夫哈辛 後衛：阿巴卡廉哈辛、卡孝希、羅羅、伊斯美爾穆罕默德、艾拉維、泰歷沙曼、穆沙比基、達荷默阿默特、謝森加巴 中場：巴迪亞夫、夏譚、阿沙達拉、馬迪布、沙林艾哈利、穆罕默德華特、泰歷克 前鋒：艾希杜斯、艾卡林阿法夫、艾莫伊斯阿里、穆罕默德蒙達利、艾拉爾甸、卡希德蒙尼亞、艾夏拉美

荷蘭選39歲門將首戰世界盃 荷蘭亦大軍名單當中，巴塞隆拿前鋒迪比（Memphis Depay）雖然有傷仍獲入選，而19歲的沙維西蒙斯（Xavi Simons）雖然從未為荷蘭披甲，但因為在本地聯賽的表現而獲得徵召。網民最多討論便是阿積士的39歲門將柏斯維亞（Remko Pasveer）首次出戰世界盃。 荷蘭26人大軍名單： 門將：比積路（飛燕諾）、諾柏特（海倫芬）、柏斯維亞（阿積士） 後衛：尼敦阿基（曼城）、戴利白蘭特（阿積士）、華基爾雲迪積克（利物浦）、杜費斯（國際米蘭）、謝利美費林邦（利華古遜）、馬菲斯迪歷特（拜仁慕尼黑）、杜維爾馬拉西亞（曼聯）、添巴（阿積士）、迪維積（國際米蘭） 中場：貝侯斯（阿積士）、法蘭基迪莊（巴塞隆拿）、卡拉臣（阿積士）、古普美拿斯（阿特蘭大）、迪魯恩（阿特蘭大）、沙維西蒙斯（PSV燕豪芬）、堅尼夫泰萊（阿積士） 前鋒：貝雲積（阿積士）、迪比（巴塞隆拿）、加普（PSV燕豪芬）、雲遜贊臣（安特惠普）、盧克迪莊（PSV燕豪芬）、路亞蘭治（布魯日）、韋格賀斯（比錫達斯）

塞內加爾選文尼搏一搏 雖然沙迪奧文尼仍未傷癒，但塞內加爾領隊施斯依然選入文尼，希望可以創造奇蹟。 塞內加爾26人名單： 門將：艾度亞文迪、艾費特高美斯、辛尼迪安 後衛：高列巴尼、沙巴利、艾度迪亞路、波路托尼、阿布施斯、伊斯美積及斯、科莫斯文迪 中場：伊祖沙古爾、高耶迪、卡賓迪亞達、南柏斯文迪、柏比古爾、馬達沙亞、穆斯達巴拿美、馬馬度尼戴耶、柏夫施斯 前鋒：沙迪奧文尼、伊斯美拿沙亞、迪希路、保拿爾迪亞、班巴戴治、伊利文尼戴耶、尼高拉斯積臣

厄瓜多爾柏達與卡些度擔正 厄瓜多爾過去3次打入決賽周，只得06年一屆可於分組賽出線，球隊陣中較大名氣為踢華拉度列的翼干沙路柏達及白禮頓中場摩西斯卡些度。 厄瓜多爾26人名單： 門將：阿歷山大杜明基斯、加連迪斯、摩西斯拉美利斯 後衛：羅拔艾保列達、佩華斯艾斯度比倫、安古路佩斯亞度、軒卡比、沙維亞艾列亞加、菲歷斯托利斯、迪亞高柏拉斯奧斯、保路素、威廉柏祖 中場：安祖文拿、卡路士古路素、施巴斯文迪斯、干沙路柏達、摩西斯卡些度、阿倫法蘭高、荷西施富恩迪斯、沙美恩度、基雲洛迪古斯 前鋒：恩拿華倫西亞、米高艾斯查達、羅馬里奧伊巴拉、艾頓佩斯亞度、佐卡夫列斯高

B組名單

英格蘭選麥迪臣棄意甲兵 英格蘭主帥修夫基發表的26名成員中，較意外是効力李斯特城的中場占士麥迪臣有入選，而剛告傷愈的基爾獲加及今季甚少上陣的加雲菲臘斯亦同樣入選。不過於意大利搵食的羅馬前鋒譚美阿巴謙（Tammy Abraham）及AC米蘭中堅湯姆利便未入圍大軍名單。 英格蘭26人大軍名單： 門將：比克福特（愛華頓）、蘭斯達爾（阿仙奴）、尼克普比（紐卡素） 後衛：捷比亞（紐卡素）、史東斯（曼城）、基爾獲加（曼城）、勞基梳爾（曼聯）、哈利馬古尼（曼聯）、賓韋特（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、艾歷迪亞（熱刺）、高亞迪（愛華頓） 中場：干拿加歷查（車路士）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）、加雲菲臘斯（曼城）、佐敦軒達臣（利物浦）、美臣蒙特（車路士）、祖迪比寧咸（多蒙特）、占士麥迪臣（李斯特城）、哥林威爾遜（紐卡素） 前鋒：哈利卡尼（熱刺）、史達寧（車路士）、菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、拉舒福特（曼聯）

威爾斯64年來首踢世界盃 至於64年來首次重返世界盃決賽周的威爾斯，將由剛為FC洛杉磯奪得美職總冠軍的加利夫巴利（Gareth Bale）繼續擔任隊長，而效力史雲斯的祖阿倫（Joe Allen）雖然有傷，但仍然獲選入伍。威爾斯今屆與英格蘭、伊朗及美國同組，威爾斯首仗將與美國在11月21日對賽。 威爾斯26人名單： 門將：利華高域（薩格勒布戴拿模）、伊禾錫（奧斯積克）、伊禾加碧（馬德里體育會） 後衛：維達（AEK雅典）、洛夫雲（辛尼特）、波拿巴列錫（格拉斯哥流浪）、祖蘭奴域（些路迪）、加華迪奧（RB萊比錫）、波拿蘇沙（史特加）、史坦尼錫（拜仁慕尼黑）、艾歷（薩斯索羅）、蘇達路（薩格勒布戴拿模） 中場：艾朗藍斯（尼斯）、祖阿倫（史雲斯）、哈利威爾遜（富咸）、莊拿芬威廉斯（史雲頓）、祖摩利（樸茨茅夫）、馬菲史密夫（米爾頓凱恩斯）、利域特（登地聯）、魯賓高韋爾（卡迪夫城）、蘇巴湯馬士（哈德斯菲爾德） 前鋒：加利夫巴利（FC洛杉磯）、丹尼爾占士（富咸）、基化摩亞（般尼茅夫）、比蘭莊臣（諾定咸森林）、馬克夏里斯（卡迪夫城）

美國靠晒「美國隊長」普列錫 與英格蘭及威爾斯同組的美國，大軍名單中有效力車路士的基斯甸普列錫（Christian Pulisic）、祖雲達斯的韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）與AC米蘭的守將達斯（Sergino Dest）將是最受關注的球員。而前世界足球先生、利比亞總統韋亞（George Weah），其子添姆菲韋亞（Timothy Weah）亦有入選。 美國26人名單： 門將：馬特端拿（阿仙奴）、桑莊臣（紐約城）、艾芬賀華夫（盧頓） 後衛：耶迪連（國際邁亞密）、添列姆（富咸）、獲加森馬文（拿舒維爾）、艾朗朗治（紐約紅牛）、安東尼爾羅賓遜（富咸）、達斯（AC米蘭）、沙基摩亞（拿舒維爾）、卡達域卡斯（些路迪）、約瑟史哥利（蒙遜加柏） 中場：基連阿哥斯達（FC洛杉磯）、韋斯頓麥堅尼（祖雲達斯）、泰拿阿當斯（列斯聯）、基斯甸路爾丹（西雅圖海灣者）、班頓艾朗臣（列斯聯）、尤路斯穆沙（華倫西亞）、迪拉托尼（切爾達） 前鋒：基斯甸普列錫（車路士）、佐敦摩利斯（西雅圖海灣者）、添姆菲韋亞（里爾）、沙根特（諾域治）、捷西斯費拉拿（FC達拉斯）、基奧雲尼雷拿（多蒙特）、夏治胡禮（安塔利亞）

伊朗要破分組賽出局魔咒 伊朗由葡萄牙籍領隊 基洛斯帶隊，不過球隊過去5次打入決賽周都未能晉級16強，陣中波圖射手泰利美大勇，今季所有賽事已入13球，其中歐聯更有5個入球。 伊朗26人名單： 門將：比蘭華特、艾比特沙達、侯辛荷西仙尼、尼亞薩默特 後衛：夏積沙菲、普拿利根積、拉沙爾安、米拿特穆咸馬迪、簡拿安尼薩迪根、卡列沙達、穆哈拉米、謝斯米、馬積特荷西仙尼、查拉尼 中場：華希特阿米利、查漢巴克殊、艾沙杜拉希、托拉比、沙文高度斯、哥利沙迪、諾奴拉希、卡利米 前鋒：安沙里法特、阿斯蒙、泰利美

C組名單

阿根廷有戴巴拿傷癒復出 阿根廷3線主力都可出戰世界盃，其中較早前受傷的保羅戴巴拿亦已復出，球隊近乎「夫添」出賽。 阿根廷26人大軍名單： 門將：達米安馬天尼斯（阿士東維拉）、法蘭高艾馬尼（河床）、魯利（維拉利爾） 後衛：祖安科夫（維拉利爾）、達利亞費高（里昂）、蒙迪爾（西維爾）、謝文比薛拿（貝迪斯）、馬高斯阿古拿（西維爾）、基斯甸羅美路（熱刺）、奧達文迪（賓菲加）、利辛度馬天尼斯（曼聯）、摩連拿（馬德里體育會） 中場：里安度柏利迪斯（祖雲達斯）、迪保羅（馬德里體育會）、安素費南迪斯（賓菲加）、艾真度高美斯（西維爾）、古度洛迪古斯（貝迪斯）、柏拉斯奧斯（利華古遜）、阿歷斯麥亞里士打（白禮頓） 前鋒：祖利安艾華利斯（曼城）、美斯（巴黎聖日耳門）、迪馬利亞（祖雲達斯）、尼高拉斯干沙利斯（費倫天拿）、安祖哥利亞（馬德里體育會）、保羅戴巴拿（羅馬）、拿達路馬天尼斯（國際米蘭）

波蘭老中青三線齊腳 波蘭今屆人腳十分齊全，後防施捷斯尼、基歷克等人已合作多年，中場施連斯基大熟大勇，前線利雲杜夫斯基和米利克又是有實力的球員，今屆世界盃又有20歲新星沙羅斯基冒起，老中青亦有人才出現。 波蘭26人大軍名單： 門將：達高禾斯基（史柏斯亞）、史高盧比斯基（博洛尼亞）、施捷斯尼（祖雲達斯） 後衛：碧拿歷克（阿士東維拉）、比列薩尼斯基（森多利亞）、馬迪卡殊（阿士東維拉）、基歷克（賓尼雲圖）、羅拔甘尼（奧格斯堡）、查迪斯祖斯（歷基亞）、基維安（史柏斯亞）、韋迪斯卡（克萊蒙特）、沙羅斯基（羅馬） 中場：基斯甸比歷（伯明翰）、比森法蘭高斯基（朗斯）、哥錫斯基（沙斯辛）、甘明斯基（禾夫斯堡）、高祖域克（艾沙比）、史高拉斯（列治普斯納）、達米安施捷文斯基（AEK雅典）、施巴斯坦施捷文斯基（飛燕諾）、施連斯基（拿玻里）、蘇亞高禾斯基（費倫天拿） 前鋒：利雲杜夫斯基（巴塞隆拿）、米利克（祖雲達斯）、比亞迪克（沙蘭力坦拿）、施維達斯基（夏洛特FC）

墨西哥26人大軍名單： 門將：奧祖亞、泰拿華拉、魯多科哥達 後衛：赫達摩蘭奴、捷西斯加拿度、尼斯達阿拿祖、施薩蒙迪斯、山齊士拉莫斯、謝拉度阿迪亞加、奇雲艾華利斯、祖漢華斯基斯 中場：古亞達度、赫達靴里拉、艾臣奧馬艾華利斯、奧比連賓尼達、烏利爾安杜拿、艾歷古迪亞利斯、艾拔圖洛迪古斯、羅拔圖艾華拉度、路爾斯洛慕、阿歷西斯域加、路爾斯查維斯 前鋒：魯爾占美尼斯、夏榮羅辛奴、亨利馬田、富尼斯摩利 沙特阿拉伯26人大軍名單： 門將：艾奧華斯、艾魯巴爾、艾阿基迪 後衛：艾沙拉尼、艾比歷、艾布拉希、艾加南、蘇迪鴨都哈默、艾安利、譚巴迪、鴨都拉馬都 中場：拿華夫艾阿比、艾法拉積、沙林艾杜沙利、奧迪夫、巴希比、穆罕默簡奴、艾馬基、艾拿積、阿里艾哈辛、納斯亞艾杜沙利、艾阿布特、舒拉希利 前鋒：艾布拉簡、沙拉艾舒希、希達姆阿斯利

D組名單

法國有賓斯馬再戰世界盃 爭取衞冕世界盃的法國的26人大軍名單，雖然主力保羅普巴（Paul Pogba）及尼高路簡迪（N'Golo Kante）因傷缺席，不過前鋒賓斯馬相隔8年後終可再度出戰世界盃。 法國26人名單： 門將：艾路拿（韋斯咸）、洛里斯（熱刺）、文丹達（雷恩） 後衛：盧卡斯靴南迪斯（拜仁慕尼黑）、迪奧靴南迪斯（AC米蘭）、派斯奴甘佩比（巴黎聖日耳門）、伊巴希馬干拿迪（利物浦）、祖利斯古迪（巴塞隆拿）、班捷文柏華特（拜仁慕尼黑）、威廉沙列巴（阿仙奴）、烏柏美卡奴（拜仁慕尼黑）、華拉尼（曼聯） 中場：卡馬雲加（皇家馬德里）、尤索夫科芬拿（摩納哥）、古安杜斯（馬賽）、拉比奧特（祖雲達斯）、曹亞文尼（皇家馬德里）、維列杜（馬賽） 前鋒：賓斯馬（皇家馬德里）、京士利高文（拜仁慕尼黑）、奧士文尼迪比利（巴塞隆拿）、基奧特（AC米蘭）、基沙文（馬德里體育會）、基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）、尼干古（RB萊比錫）

澳洲以9名奧運隊成員出征 澳洲連續第5屆出戰世界盃，今次26人大軍名單便用上9名東京奧運的奧運隊成員，其中馬菲賴恩（Mathew Ryan）與馬菲歷基（Mathew Leckie）是第3次出戰世界盃。 澳洲26人名單： 門將：馬菲賴恩（哥本哈根）、胡高域（中岸水手）、列美尼（悉尼FC） 後衛：貝軒治（登地聯）、迪基尼克（哥倫布機員）、拜利胡禮（新特蘭）、法蘭卡拉錫（布雷西亞）、修達（史篤城）、尼達利艾堅遜（赫斯）、祖爾京治（OB）、基爾盧尼斯（赫斯）、湯馬士鄧治（新潟天鵝） 中場：阿倫穆爾（些路迪）、積臣艾雲（聖保利）、曉魯斯迪（維羅納）、拉利麥基爾（米杜士堡）、奇洛巴古斯（聖美倫）、甘馬倫戴夫連（赫斯） 前鋒：馬菲歷基（墨爾本城）、阿華馬比爾（卡迪斯）、占美麥卡倫（墨爾本城）、米歇爾杜基（岡山綠雉）、馬田保爾（喜伯年）、奇治葛雲（阿德萊德聯）、積臣甘明斯（中岸水手）、加蘭治告爾（中岸水手）

丹麥有艾歷臣繼續領軍 丹麥有早前先公布了21人名單，後來再加上最後5人人選，去年心臟病的基斯甸艾歷臣繼續領軍。 丹麥26人名單： 門將：卡斯柏舒米高（尼斯）、奧利華基斯坦臣（哈化柏林）、費特歷朗奴（柏林聯） 後衛：卡積亞（AC米蘭）、安達斯基斯坦臣（巴塞隆拿）、史查加拿臣（特拉布宗）、丹尼華斯（邦比）、米希利（阿特蘭大）、佐基姆安達臣（水晶宮）、拉斯姆斯基斯臣（列斯聯）、域陀尼爾遜（加拉塔沙雷） 中場：基斯甸艾歷臣（曼聯）、湯馬士迪蘭尼（西維爾）、賀積查治（熱刺）、馬菲亞斯贊臣（賓福特）、史高夫（賀芬咸）、安達斯奧臣（布魯日）、基斯甸洛加特（賓福特） 前鋒：巴夫韋迪（愛斯賓奴）、多爾貝治（西維爾）、安達斯奧臣（布魯日）、丹斯加特（賓福特）、雲迪（禾夫斯堡）、哥尼利奧斯（哥本哈根）、連史唐（法蘭克福）、尤素夫保臣（RB萊比錫）

突尼西亞有曼聯外借新星 突尼西亞將會第6次出席世界盃決賽周，但以往5次都在分組賽出局。今次他們以不少本土兵為主，值得留意今季由曼聯外借至伯明翰的潛質新星漢尼巴美贊比。 突尼西亞26人名單： 門將：馬夫洛希、艾文戴曼、賓沙特、穆伊斯侯辛 後衛：拜爾伊法、蒙達斯亞泰比、耶斯尼美利亞、達拉加、拿達甘迪利、戴倫布朗、馬勞爾、基捷列達、阿里阿布迪 中場：漢尼巴美贊比、費贊尼薩斯、拉杜尼、羅達尼、艾耶斯史基尼、基利尼查拉尼、賓施文尼 前鋒：馬沙尼、伊森查巴利、卡斯里、基尼斯、施費甸尼查斯利、尼姆薛迪

E組名單

西班牙棄舊將用歐國盃班底 西班牙主帥安歷基（Luis Enrique）在公布「鬥牛兵團」的最終名單。其中曼聯門將迪基亞（David de Ge）與車路士的阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）未有列入名單，而PSG中堅沙治奧拉莫斯、利物浦中場堤亞高艾簡達拿亦沒有入選。而包括車路士的艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）等5個英超球會則獲得徵召。 西班牙26人大軍名單： 門將：烏尼西蒙（畢爾包）、羅拔山齊士（白禮頓）、大衛拉耶（賓福特） 後衛：艾斯派古達（車路士）、丹尼爾卡華積（皇家馬德里）、艾利加西亞（巴塞隆拿）、曉高古拉蒙（華倫西亞）、柏奧托利斯（維拉利爾）、拿樸迪（曼城）、佐迪艾巴（巴塞隆拿）、荷西加耶（華倫西亞） 中場：布斯基斯（巴塞隆拿）、洛迪卡斯簡迪（曼城）、加維（巴塞隆拿）、卡路士蘇拿（巴黎聖日耳門）、馬高斯洛蘭迪（馬德里體育會）、柏迪（巴塞隆拿）、高基（馬德里體育會） 前鋒：費倫托利斯（巴塞隆拿）、伊拿基威廉斯（畢爾包）、耶利米賓奴（維拉利爾）、艾華路莫拉達（馬德里體育會）、馬高阿辛斯奧（皇家馬德里）、沙拉比亞（巴黎聖日耳門）、丹尼爾奧莫（RB萊比錫）、安素法迪（巴塞隆拿）

德國重召冠軍功臣葛斯 德國在2014年世界盃決賽靠馬里奧葛斯（Mario Gotze）一箭定江山擊敗阿根廷奪標，他相隔5年後再次入選德國國家隊，並將會出戰下周開始的決賽周。 德國26人名單： 門將：紐亞（拜仁慕尼黑）、達史特根（巴塞隆拿）、奇雲查普（法蘭克福） 後衛：貝拿高卓普（修咸頓）、馬菲亞斯真達（弗賴堡）、基斯甸根達（弗賴堡）、泰路基拿（韋斯咸）、高路斯達文（RB萊比錫）、大衛拉林（RB萊比錫）、魯迪加（皇家馬德里）、尼高舒洛達碧克（多蒙特）、歷卡斯蘇尼（多蒙特） 中場：祖利安白蘭特（多蒙特）、哥列斯卡（拜仁慕尼黑）、根度簡（曼城）、莊拿斯荷夫曼（慕遜加柏）、甘美治（拜仁慕尼黑）、穆斯亞拿（拜仁慕尼黑） 前鋒：艾迪耶美（多蒙特）、富克洛（雲達不萊梅）、基拿比（拜仁慕尼黑）、馬里奧葛斯（法蘭克福）、夏維斯（車路士）、尤素法莫高高（多蒙特）、湯馬士梅拿（拜仁慕尼黑）、利萊辛尼（拜仁慕尼黑）

日本棄大勇古橋亨梧、旗手怜央 日本今次大軍名單有20名成員都在歐洲球會效力，當中包括在西甲皇家蘇斯達的久保建英、英超阿仙奴的富安健洋、白禮頓的三笘薰。不過在蘇超表現突出的前鋒古橋亨梧及旗手怜央，與神戶勝利船的大迫勇也及柏林聯的原口元氣則未有入選。 日本26人名單： 門將：川島永嗣（史特拉斯堡／39歲）、權田修一（清水心跳／33歲）、丹尼爾舒麥特（聖圖爾登／30歲） 後衛：長友佑都（FC東京／36歲）、吉田麻也（史浩克04／34歲）、酒井宏樹（浦和紅鑽／32歲）、谷口彰悟（川崎前鋒／31歲）、山根視來（川崎前鋒／28歲）、板倉滉（慕遜加柏／25歲）、中山雄太（哈德斯菲爾德／25歲）、富安健洋（阿仙奴／23歲）、伊藤洋輝（史特加／23歲） 中場：柴崎岳（雷加利斯／30歲）、遠藤航（史特加／29歲）、守田英正（士砵亭／27歲）、鎌田大地（法蘭克福／26歲）、相馬勇紀（名古屋鯨魚／25歲）、三笘薰（白禮頓／25歲）、堂安律（弗賴堡／24歲）、田中碧（杜塞爾多夫／24歲）、久保建英（皇家蘇斯達／21歲） 前鋒：淺野拓磨（波琴／27歲）、南野拓實（摩納哥／27歲）、伊東純也（蘭斯／29歲）、前田大然（些路迪／25歲）、上田綺世（布魯日舒高／24歲）

哥斯達黎加靠拿華斯、祖爾甘保再戰 被網民笑指是「鄭兆聰朋友隊」哥斯達黎加的大軍名單中有大家耳熟能詳的球員，如基羅拿華斯、拜恩路爾斯、波基斯及祖爾甘保等主力，只是這班球員都已年屆30歲。 哥斯達黎加26人名單： 門將：基羅拿華斯（巴黎聖日耳門）、艾華拿度（阿雷迪亞洛）、薩基拿（盧高） 後衛：華加斯（百萬富翁）、基沙富拿（阿雷迪亞洛）、奧斯卡杜亞迪（艾華哈度）、奧維度（Bryan Oviedo／皇家鹽湖城）、卡路士馬天尼斯（聖卡洛斯）、卡禾（高耶）、華斯頓（薩普利沙）、朗奴馬達列達（辛辛那提） 中場：查干（科羅拉多急流）、波基斯（阿拉瓜蘭斯）、賓納（新特蘭）、拜恩路爾斯（阿拉瓜蘭斯）、赫遜托利斯（Gerson Torres／阿雷迪亞洛）、沙拉斯（薩普利沙）、迪希達（阿雷迪亞洛）、阿基利拿（諾定咸森林）、羅安威爾遜（格利西亞）、德格拉斯盧比斯（Douglas López／阿雷迪亞洛）、安東尼阿蘭迪斯（般達利拿斯）、森莫拉（薩普利沙） 前鋒：祖爾甘保（利昂）、賓尼加斯（阿拉瓜蘭斯）、干迪拿斯（阿雷迪亞洛）

F組名單

克羅地亞26人名單： 門將：軒尼斯（諾定咸森林）、丹尼禾特（李斯特城）、阿當戴維斯（錫菲聯） 後衛：基斯根達（AFC溫布頓）、賓戴維斯（熱刺）、干洛羅拔斯（般尼）、艾芬安柏度（史柏斯亞）、基斯美巴咸（般尼茅夫）、祖朗頓（雷恩）、歷高威廉斯（諾定咸森林）、洛克爾（盧頓）、卡班高（史雲斯） 中場：莫迪歷（皇家馬德里）、高華錫（車路士）、波索域（國際米蘭）、柏沙歷（阿特蘭大）、尼高拉華錫（拖連奴）、馬查（雷恩）、查基錫（法蘭克福）、蘇傑錫（薩爾斯堡紅牛） 前鋒：比列錫（熱刺）、卡拉馬歷（賀芬咸）、柏高域（薩格勒布戴拿模）、柯錫（薩格勒布戴拿模）、貝迪馬（奧沙辛拿）、利華查（夏德）

比利時26人大軍名單： 門將：泰拔高圖爾斯（皇家馬德里）、米洛列特（布魯日）、卡斯迪爾斯（禾夫斯堡） 後衛：維頓漢（安德列治）、艾達韋列特（安特惠普）、丹當斯卡（阿士東維拉）、菲斯（李斯特城）、艾法菲亞迪（雷恩）、迪巴斯（安德列治）、卡拉斯高（馬德里體育會）、梅尼亞（多蒙特）、卡斯泰尼（李斯特城）、杜根夏薩特（多蒙特） 中場：奇雲迪布尼（曼城）、泰利文斯（李斯特城）、安迪奧拿拿（愛華頓）、韋素（馬德里體育會）、雲拿根（布魯日） 前鋒：夏薩特（皇家馬德里）、基迪拿尼（AC米蘭）、李安度杜沙特（白禮頓）、梅頓斯（加拉塔沙雷）、謝利美杜古（雷恩）、盧卡古（國際米蘭）、巴舒亞伊（費倫巴治）、奧賓達（朗斯）

摩洛哥26人大軍名單： 門將：耶辛尼保奴、穆咸美迪、達拿奧迪 後衛：羅美安沙斯、阿舒拉夫、阿古爾特、馬薩奧利、艾耶美基、艾沙夫達利、巴亞比朗、艾迪耶阿拿 中場：蘇夫恩岩拉伯特、沙廉艾馬拿、夏列特、伊利亞斯查亞、奧拿希、查巴尼、沙比尼、艾簡奴斯 前鋒：安尼斯利、薛耶治、保法爾、咸達拿、阿布卡拉、伊沙索利、捷迪拉 加拿大26人大軍名單： 門將：辛基亞、彭迪美斯、米蘭波贊 後衛：阿里斯達莊士東、艾迪古比、卡姆米拿、史堤芬維托利亞、拿耶亞、戴歷哥尼奧斯、祖爾禾達文 中場：森姆派迪、尤斯達基奧、拉廉富沙、阿迪巴赫捷臣、馬克安東尼基耶、伊斯姆干尼、莊拿芬奧蘇里奧、禾達斯潘 前鋒：卡華連尼、凱列特、達莊保查蘭、伊基烏保、基利拉連、艾方素戴維斯、約拿芬大衛、拉廉米拿

G組名單

巴西擁夢幻鋒線 39歲丹尼爾再入選 巴西國家隊的世界盃大軍名單中，已屆39歲的丹尼爾艾維斯（Dani Alves）又入選，而今季初在利物浦表現不俗的羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）以及阿士東維拉受傷的中場菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）就雙雙落選。 巴西26人名單： 門將：艾利臣比加（利物浦）、艾達臣摩拉斯（曼城）、韋華頓（彭美拉斯） 後衛：阿歷士辛度（祖雲達斯）、阿歷士迪尼斯（西維爾）、丹尼爾艾維斯（普馬斯）、丹尼路雷斯（祖雲達斯）、基爾臣比爾馬（祖雲達斯）、艾達米列達奧（皇家馬德里）、馬昆賀斯（巴黎聖日耳門）、堤亞高施華（車路士） 中場：般奴古馬雷斯（紐卡素）、卡斯米路（曼聯）、艾華頓列比路（法林明高）、法賓奴（利物浦）、費特（曼聯）、盧卡斯柏基達（韋斯咸） 前鋒：安東尼馬菲奧斯（曼聯）、加比爾捷西斯（阿仙奴）、加比爾馬天尼利（阿仙奴）、尼馬（巴黎聖日耳門）、柏度古靴美（法林明高）、拉芬夏比洛尼（巴塞隆拿）、李察利臣（熱刺）、洛迪高高斯（皇家馬德里）、雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里）

瑞士主力不改沙加領軍 瑞士主力變化不大，核心球員為中場格列沙加、前鋒沙基利及安保路。恩尼森馬、列卡度洛迪古斯待耳熟能詳的球員亦再有入選。 瑞士26人大軍名單： 門將：恩尼森馬（慕遜加柏）、基哥高保（多蒙特）、菲臘科恩（薩爾斯堡）、莊拿斯安連 （蒙彼利埃） 後衛：艾簡治（曼城）、舒哈（紐卡素）、列卡度洛迪古斯（拖連奴）、高馬特（華倫西亞）、尼高艾維迪（慕遜加柏）、施雲韋迪馬（緬恩斯） 中場：格列沙加（阿仙奴）、艾美臣費南迪斯（緬恩斯）、法比安利達（年青人）、法比安費爾（巴素利）、費奧拿（諾定咸森林）、查斯哈利（盧塞恩）、薩卡利亞（車路士）、迪積比爾蘇維（法蘭克福）、艾比舒亞（博洛尼亞）、連拿度史提芬（盧加諾） 前鋒：沙基利（芝加哥火焰）、安保路（摩納哥）、奧卡科（薩爾斯堡）、魯賓華加斯（奧格斯堡）、施費諾域（加拉塔沙雷）、法斯納赫特（年青人）

塞爾維亞三大中鋒搏突圍 塞爾維亞前線三大中鋒阿歷山大米祖域、盧卡祖域、杜辛華荷域皆制空力強，中場高斯迪、米連高域沙域及杜辛泰迪治都有實力，有力於分組賽爆冷。 塞爾維亞26人大軍名單： 門將：比德拉積高域、迪米杜域、雲查米連高域沙域 後衛：尼高拉米連高域、米祖域、柏夫奴域、華積高域、麥蘭丹洛域、沙丹巴碧、伊拉高域 中場：杜辛泰迪治、菲臘高斯迪、尼曼查古迪積、馬斯莫域、尼曼查拉當積、菲臘杜歷錫、米連高域沙域、沙沙盧傑、施夫高域、達高拿索域、馬高古積、烏洛斯拉錫、艾雲伊歷 前鋒：阿歷山大米祖域、盧卡祖域、杜辛華荷域

喀麥隆老將祖普莫亭近期大勇 喀麥隆為少數於11月仍有兩場友誼賽的世界盃參賽球隊，早前他們1:1賽和牙買加，周五會對巴拿馬。老將祖普莫亭近期大勇，或會為喀麥隆帶來驚喜。 喀麥隆26人大軍名單： 門將：奧拿拿、艾巴斯、尼格柏杜恩布 後衛：尼干奴、哥連斯法爾、洛侯杜奴、卡斯迪列圖、奧利華麥拜素、安素艾保斯、基斯杜化禾奧 中場：森保安古沙、派利冠迪、高伊特、馬田康格拿、加爾安杜亞、尼查姆、麥比基利 前鋒：阿布巴卡、祖普莫亭、托高伊甘比、巴斯桑高、尼沙美、麥比奧莫、尼干杜、蘇亞爾保

H組名單

烏拉圭老將領軍 意外點曼聯新丁 烏拉圭今屆世界盃有前鋒蘇亞雷斯、轉投華倫西亞的卡雲尼、後防老將高甸再度出戰，只是今季未有為曼聯上陣的比列斯迪（Facundo Pellistri）亦意外入選。 烏拉圭26人大軍名單： 門將：麥斯利拿（加拉塔沙雷）、洛查特（國民隊）、施巴斯坦蘇沙（獨立隊） 後衛：高甸（沙士菲）、馬田卡沙利斯（洛杉磯銀河）、荷西基文尼斯（馬德里體育會）、高亞迪斯（士砵亭）、馬迪亞斯雲拿（羅馬）、朗奴阿拿奧祖（巴塞隆拿）、古利姆華利拿（法林明高）、馬泰斯奧利華拉（拿玻里）、路爾斯洛迪古斯（國民隊） 中場：馬泰斯雲仙奴（拉素）、賓坦古亞（熱刺）、費達歷高華維迪（皇家馬德里）、迪阿拉斯卡達（法林明高）、盧卡斯托利拿（加拉塔沙雷）、尼高拉迪拉告魯斯（河床）、文路爾烏加迪（士砵亭） 前鋒：蘇亞雷斯（國民隊）、卡雲尼（華倫西亞）、麥斯高美斯（特拉布宗）、達雲紐尼斯（利物浦）、法根度托利斯（奧蘭多城）、比列斯迪（曼聯）、簡奴比奧（帕拉尼恩斯）

葡萄牙C朗領軍 39歲比比再入選 葡萄牙有39歲中堅比比再次入選，老大哥C朗拿度第5度出戰世界盃，亦會是他最後一屆，其餘前線攻擊手有拉菲爾利亞奧、祖奧菲歷斯、貝拿度施華、般奴費南迪斯，可謂星光熠熠。不過中場連拿度山齊士便未有入選。 葡萄牙26人大軍名單： 門將：迪奧高哥斯達（波圖）、魯爾柏迪斯奧（羅馬）、荷西沙亞（狼隊） 後衛：祖奧簡斯路（曼城）、達洛治（曼聯）、魯賓戴亞斯（曼城）、拉菲爾古里路（多蒙特）、紐奴文迪斯阿歷山大（巴黎聖日耳門）、比比（波圖）、丹尼路彭利拿（巴黎聖日耳門）、安東尼奧施華（賓菲加） 中場：威廉卡維奴（貝迪斯）、般奴費南迪斯（曼聯）、祖奧馬里奧（賓菲加）、魯賓尼維斯（狼隊）、馬菲奧斯紐尼斯（狼隊）、奧達維奧艾美臣（波圖）、祖奧包連夏（富咸）、貝拿度施華（曼城）、域天拿（巴黎聖日耳門） 前鋒：祖奧菲歷斯（馬德里體育會）、列卡度賀達（布拉加）、拉菲爾利亞奧（AC米蘭）、干卡路（賓菲加）、基斯坦奴朗拿度（曼聯）、安達施華（RB萊比錫）

南韓孫興民傷癒入選 南韓有月初左眼眼眶骨折接受手術的熱刺前峰孫興民入選，他將會第3次出戰世界盃。主教練賓圖亦已選入水原藍翼前鋒吳賢圭作後備徵召名單，以便填補孫興民未及傷癒的空缺。其他入選球員包括意甲拿玻里後衛金玟哉、西甲馬略卡攻擊中場李康仁、英超狼隊前鋒黃喜燦等，但蔚山現代翼鋒安原上就落選。 南韓26人大軍名單： 門將：金承奎、趙賢祐、宋範根 後衛：金英權、金珍洙、洪喆、金玟哉、權景元、金紋奐、金太煥、趙佑民、尹宗桂 中場：鄭又榮、李在城、權昶勳、黃仁範、羅相浩、孫準浩、白昇浩、宋敏圭、鄭優營、李康仁 前鋒：孫興民、黃喜燦、黃義助、趙圭誠

加納靠英超撐起 加納陣中有不少英超兵，如今季表現穩定的阿仙奴中場湯馬士柏迪、水晶宮快馬佐敦阿休、修咸頓後衛穆罕默德沙利素及白禮頓後衛蘭普堤。 加納26人大軍名單： 門將：阿迪薛基、紐奴甸、伊巴謙丹拿特 後衛：艾度巴巴、艾馬迪、阿歷山大迪積古、約瑟艾度、基迪安文沙、丹尼斯奧杜爾、薛杜、穆罕默德沙利素、蘭普堤 中場：安迪阿休、湯馬士柏迪、穆罕默德古杜斯、基耶雷、艾利沙奧胡蘇、丹尼爾艾費爾、艾杜沙美特 前鋒：佐敦阿休、蘇利文拿、伊沙赫古、奧士文布卡利、伊拿基威廉斯、安東尼施美安、卡馬蘇華