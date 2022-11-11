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體育
2022-11-11 15:37:46

西貢行山路線｜曝罟灣半月堤圍過三關

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曝罟灣

曝罟灣為西貢打卡熱門地點。

西貢打卡熱點之中，曝罟灣當數難度低又有獨一無二靚景的行山路線。在水中央的半月堤圍不止印記了往昔漁民的生活點滴，也見證了歲月的痕跡。這條行山路線上落不大，是拍拖親子遊的好選擇。文︰山全部都係山

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景點1︰上窰民俗館灰窰

上窰站下車過馬路，過復興橋後轉右，沿北潭涌自然教育徑而行。平整的路況十多分鐘到上窰民俗文博館，展示從前捕魚、製石灰、農民生活。後來石灰業沒落，而灰窰就保存至今作展示，成為法定古蹟。灰窰的外表與海下那個差不多，值得一看。

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景點2︰曝罟灣半月堤圍

分叉路往起子灣村，農戶門外掛上時令農作物，山友可自助購買，彰顯互信精神。在起子灣村廢材盡頭，左轉入泥徑（如果右轉往樓梯下行就需要綑邊到達曝罟灣，難度明顯增加，而且要留意潮汐）。路況不明顯，最好跟隨離線地圖。下行到岸邊有樹根、沙石，路況變窄，具一定難度。約20分鐘，曝罟灣的半月堤圍劃開海岸兩邊，一邊較大浪，另一邊較平靜，相映成趣。水底能見度高，一大群小魚自由進出堤圍。

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半月堤圍三關難度不同

罟（音︰古）為魚網的意思，罟師是漁夫，因此是曬魚網的海灣意思。漁民靠幾道水閘控制潮汐，Letsgohiking行山網站詳列曝罟灣堤圍起源。昔日漁民蓄水養魚的魚塘，是不少釣魚人士的熱門地點。堤圍經多年風化侵蝕後已有破損，石隙間更有數之不盡昆蟲，最好穿長褲。有三個關卡需要渡過，第一關以鐵支及繩索搭成的橋，看來不太穩陣；第二關是只有兩隻腳位的石橋；第三關是不太完整的石路，3個關卡由難到易。

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景點3︰西壩遠看萬宜水庫

作別曝罟灣堤圍，續向前行去西貢西壩萬宜水庫萬宜路，可見萬宜水庫鐘形虹吸排水口，對岸為打卡熱點蠄蟝石頂，遠看東壩，景色迷人。可在此截的士離開或步行3公里到鯽魚湖乘巴士作結，萬宜坳設涼亭可以小休。

 

總結由落車到曝罟灣堤圍約40分鐘至1小時，整體上落不大，部份近岸路面需要注意沙石。一般行山網站建議由上窰起步到曝罟灣堤圍，如果不想冒截不到的士風險，可以先乘的士到西壩，再逆時針走到曝罟灣堤圍，景色一樣，更節省候車時間。

西貢行山路線路線概要

路線

上窰→北潭涌自然教育徑→曝罟灣堤圍→上窰郊遊徑→曝罟灣營地→元五墳→萬宜水庫西壩

起步交通

94巴士-西貢碼頭上車

96R巴士-由鑽石山C出口上車(假日上午至黃昏)

289R巴士-沙田市中心上車(周六、日、假日日間)上窰站下車

終點交通

的士回西貢/步行3公里到鯽魚湖乘巴士

補給

上窰發記士多

廁所：曝罟灣營地、萬宜路

距離：約5公里

需時：3至4小時

體力：1.5/5

技術：1.5/5

景色︰4/5
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