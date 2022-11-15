英超︱曼聯聲明待C朗訪問全播出才回應　傳將會即時解約

曼聯球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），在接受傳媒人Piers Morgan訪問後，向曼聯拋出震撼彈。曼聯在周一（14日）發聲明，表示會待完整訪問播出後才作出回應，而英國傳媒則估計，C朗可能會因為違反球隊的紀律，而被曼聯即時解約。

C朗目前已返回葡萄牙會合國家隊隊友及訓練，不過英國傳媒繼續發放有關訪問的內容，當中包括批評持有曼聯的格拉沙家族。他指：「曼聯是一家銷量好的球會，他們在銷售賺到了金錢。然而曼聯在未來兩三年很難成為頂尖。」他指：「這球會的老闆，格拉沙家族，他們根本不在乎球會，不懂職業運動。」

而C朗的批評對象，也不限於球會，還有一些批評他的前隊友，在繼朗尼（Wayne Rooney）之後，他又指向另一位前隊友的加利尼維利（Gary Neville）：「這是很難從一些與你一同比賽的人，由他們作出這些的批評和負面評語。就好像加利尼維利，他們都不是我朋友。要批評很易，我不知道在電視台工作是不是要批評才能出名，我真的不知道。我想他們是在利用我，因為他們不是蠢的。不過見到曾與你在同一更衣室內的人這樣批評你，是很難過的。」

里奧：我不覺得還有彎轉

另一位曼聯前隊友，里奧費迪南（Rio Ferdinand）亦表示在訪問後不會維護這個隊友：「這一切就是在製造一件事，就是他要離開球會。在這個訪問前，我還會維護他，不過我看到的是基斯坦奴與曼聯的關係已經完了。我不覺得還有彎轉，我不覺得球會想他回來，也不覺得他想回來。一切就為此而造出來。」