英超︱因涉賭波落選英軍　東尼遭英足總檢控232宗違規

艾雲東尼（Ivan Toney）早前被指涉及違規參與賭波，因此落選英格蘭世界盃大軍，而英格蘭足總在周三（16日）證實事件，並對東尼作出232宗的檢控，指他在2017年至去年的4年間涉及違規賭波。

26歲的東尼今季已為賓福特在英超攻入10球，然而最終落選英軍名單。有傳他落選是因為賭波的指控。在足總的指控期間，東尼共效力過4支球會，包括斯肯索普、韋根、彼德堡以及賓福特。這位英格蘭前鋒目前是英超第3位的射手，並在今年9月入選英格蘭對德國及意大利的國家隊大軍，原本是有機會成為世界盃陣容之一。賓福特就事件聲明，指球隊與東尼及其法律代表見面，而有關的會面內容仍然保密，球會目前不會作出評論，直到案件結束。

指控確實可被罰停賽

據英格蘭足總指控，東尼在2017年2月25日起至2021年1月23日，涉及多宗違規賭波行為。東尼在24日會出席足總的聆訊，而有關的條例禁止球員下注有關的比賽以及向外提供幕後的資訊。如果他被證實違規，可能面對被足總禁賽。而英格蘭守將的捷比亞（Kieran Trippier）在2020年也因為提供訊息予他人投注在他轉會馬德里體育會之上，令他被禁賽10個星期。至於前英格蘭中場祖爾巴頓（Joey Barton）承認在過去10年投注1,260次足球活動，令他被停賽5個月。