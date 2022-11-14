英超︱加拿祖入球絕殺富咸　C朗受訪稱感遭曼聯背叛

世界盃前的最後一場英超，曼聯憑阿根廷小將加拿祖（Alejandro Garnacho）補時的入球，以2:1絕殺富咸。不過隊中球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在連續兩場缺席後，接受英國《太陽報》訪問，指控感到遭曼聯的「背叛」，又指自己並不尊重滕哈格（Erik ten Hag），因為滕帥也未尊重自己。因此外間估計，這位37歲葡萄牙國腳可能在世界盃後離開曼聯。
作為世界盃前壓軸的英超賽事，曼聯仍以主力陣容出戰。在14分鐘就由基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）接應隊友傳中剷入，令紅魔半場領先1:0。不過換邊後，富咸在61分鐘由丹占士（Dan James）快腳射入扳平。不過比賽至補時的3分鐘，加拿祖與艾歷臣左路配合，加拿祖殺入禁區，為紅魔射成2:1完場。
不過在曼聯慶祝這場勝利的同時，英國《太陽報》就刊出了C朗的專訪「贈慶」。在訪問中，C朗指覺得被曼聯「背叛」，又認為包括滕哈格在內，隊內有些人是想將他趕走。同時他亦回應前隊友朗尼（Wayne Rooney）的批評。
在接受英國傳媒人Piers Morgan訪問，C朗被問到是否覺得有人在迫他離隊：「是的，不只是教練（滕哈格），還有2至3個人，我感到被背叛。」再被問到，是否被球會高層迫走，他指：「我不在乎，人們會聽信事實。是的，我感到被背叛，我覺得這裡有人不需要我，不只是今年，去年也是。」
質疑蘭歷克履歷
C朗同時亦批評了上季曼聯的臨時領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）及前隊友朗尼。對於蘭歷克，他指：「如果你從來未做過教練，那你如何成為曼聯的主帥？我之前都未聽過他的名字。」而前隊友的朗尼，近日在傳媒訪問上批評C朗今季的態度，C朗回應：「我不知道他為甚麼這樣說我，可能是因為他已經退役，而我還可以在高水平比賽。我不是想要說我看來比他好，不過是事實」。
在有關的訪問之後，外間已估計C朗已不打算在世界盃後返回紅魔，而早亦有傳曼聯計劃在1月讓C朗可以自由身離開。英超聯賽在12月26日才復賽，因此估計月初對阿士東維拉的比賽，已是C朗為曼聯效力的最後一場。