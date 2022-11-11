英聯盃︱曼聯副選再戰維拉　主場反勝4:2晉級

在5日的英超聯對賽，曼聯作客不敵阿士東維拉。不過兩軍一星期內再一次碰頭，曼聯今次回歸主場，就以4:2反勝維拉，晉身第4圈。

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在今仗連後備都沒有，上半場曼聯雖然有拉舒福特（Marcus Rashford）傳予般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）建功，不過被指越位在先而無效，半場兩軍互無紀錄。

然而換邊後曼聯防線就因為走漏奧尼屈堅斯（Ollie Watkins），在48分鐘先落後。雖然安東尼馬迪爾（Anthony Martial）在1分鐘後接應隊友橫傳射入，迅速為紅魔追平。不過曼聯到61分鐘因為達洛治（Diogo Dalot）的烏龍球而再落後。拉舒福特6分鐘後在禁區內把握到機會射入，令曼聯再一次追平。

曼城16強遇利物浦

後備入替馬迪爾的加拿祖（Alejandro Garnacho），之後成為曼聯反勝的功臣。加拿祖先在78分鐘截得對方門將羅賓奧臣（Robin Olsen）犯錯，傳予般奴費南迪斯射入，為曼聯取得領先。而在補時加拿祖再助攻麥湯米尼（Scott McTominay）門前建功，令曼聯最終反勝維拉4:2。

英格蘭足總為聯賽盃第4圈賽事完成抽籤，其中曼城將會與利物浦爭奪晉級八強的資格，而曼聯就會在主場對般尼。

聯賽盃第4圈對賽

狼隊（英超） 對 基寧咸（英乙）

修咸頓（英超） 對 林肯城（英甲）

布力般流浪（英冠） 對 諾定咸森林（英超）

紐卡素（英超） 對 般尼茅夫（英超）

曼城（英超） 對 利物浦（英超）

曼聯（英超） 對 般尼（英冠）

米爾頓凱恩斯（英甲） 對 李斯特城（英超）

查爾頓（英甲） 對 白禮頓（英超）