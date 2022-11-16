網球︱拿度年終賽再輸　澳洲擬解除祖高域禁令

今年兩奪大滿貫的拿度（Rafael Nadal），希望年終重上世界第一夢碎。在意大利都靈舉行的職業網球聯會（ATP）年終賽，拿度在分組第2場再負於加拿大的艾格阿利亞斯美（Felix Auger-Aliassime），在兩戰全敗以及魯迪（Casper Ruud）擊敗費斯（Taylor Fritz），令兩戰全敗的拿度提早出局，肯定無法取代艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）升上世界第一。而傳媒報道，澳洲入境部門打算取消對祖高域（Novak Djokovic）的簽證禁令，讓這位前「一哥」有機會出席明年初的澳洲公開賽。

拿度在第2場的比賽，連續兩盤輸3:6、4:6，分組賽已連輸兩場。而適逢同組的另一場比賽，魯迪以2:1的盤數擊敗費斯，因此費斯與艾格阿利亞斯美同樣取得1勝1負，而二人在最後一場對壘，故此兩戰全敗的拿度，已肯定無法取得4強的出線資格。拿度原本有機會因為艾卡拉斯因傷退出，而在勝出年終賽後重登世界排名第一，不過拿度現時已經肯定無法達成這目標。

祖高域料可出戰明年澳網

另外，美國的有線新聞網絡（CNN）報道，澳洲入境部門有意撤回對祖高域的簽證禁令。澳洲入境部門首長Andrew Giles周二（15日）接受訪問時透露有關想法。祖高域在今年初，因為未有接種疫苗，被澳洲當局指他提供虛假資訊入境，而被澳洲驅逐出境，並無緣出戰澳網。不過在疫情消退之下，澳洲早已解除大部份防疫措施，因此為了讓這位前「一哥」出席明年澳網，澳洲網球協會已提出希望政府解除對祖高域的禁制。