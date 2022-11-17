國際殘奧會投票決定　即時禁止俄羅斯與白俄參賽

國際殘疾人奧委會（IPC）在周三（16日）進行特別會議，當中就暫停俄羅斯以及白俄羅斯的會員資源作出投票。最終兩國都獲得大比數通過，即時暫停兩國運動員的參賽資格，以及禁止他們行使會籍權利。而在今年初的冬季殘奧會，IPC亦緊急禁止兩國選手的參賽。

IPC周三在德國的柏林舉行會議，指俄羅斯無法遵守IPC的章程及義務，暫停俄羅斯的會員資格。最後以64票贊成、39票反對以及16票棄權之下，通過暫停其會員資格。而白俄羅斯亦進行相同的投票，並以54票贊成、45票反對及18票棄權，同樣通過暫停其資格。

IPC指出，兩國的殘奧會仍可以就決定上訴。在有關決定之下，俄羅斯與白俄羅斯失去在IPC的會員資格及權利。在年初的冬季殘奧會，IPC已經禁止兩國運動員，包括以中立身分參與賽事。IPC下個會員大會將到明年的第4季進行。