世界盃2022｜南美雙霸速食神射手

神射手範圍睇落好似好闊，其實來來去去都係一啲大隊嘅中前場好手。睇往績，近5屆神射手平均入6球，冇試過冧莊；而且對上一位喺決賽入波嘅神射手已係20年前嘅「大哨」朗拿度，呢啲級數有今生未必有來世。之後獨攬大獎或者平頭分神射手嘅得主，冇一位入到決賽或者喺決賽入波，包括06年德國高路斯、10年韋拿、史奈達、科蘭同湯馬士梅拿、14年占士洛迪古斯同上屆哈利卡尼。對上兩屆得主速食效率更高，占士所屬嘅哥倫比亞該屆8強玩完，佢入咗5球，分組賽佔3球。「三獅」嘅卡尼上屆分組賽入5球，之後16強入多一球就停產，埋單6球照獨擸神射手；即係話未必要打到尾，或者由頭到尾都咁勁，先攞到神射手。

阿根廷就揀拿達路馬天尼斯，被捧成足智彩大熱之一嘅美斯轉型多助攻，馬天尼斯今年喺國家隊出賽5次入4球；同組先鬥沙特、跟住墨西哥同波蘭，呢位仲有機會博轉大會嘅國米射手，今屆肯定搏命，如果得到美斯幫助，可能佢就喺分組賽入4、5粒等收錢嘅真命天子，有13倍抵博。玩神射手，好多人投以感情票，「三獅」港人至愛，逆天行揀卡尼，我揀大冷45倍嘅菲爾科頓；喺曼城都有力同新「射球機器」艾寧夏蘭特鬥入波，又點會怕同卡尼爭食呢？波神

捧英比王牌射手食拖羅 好多人以為我逆天行，包拗頸專揀冷門。其實我係要揀有值博率先會投注。即係賠率大過發生機會率。呢啲先可以長期搵到食。 講返世界盃神射手，好多人以為好波就得，其實要成為神射手要滿足幾個條件：第一，球隊有比較大嘅機會進入4強，即可以喺決賽周打足4場。因為打得越多場，入嘅波嘅機會率就越高；第二，係球隊嘅單一正箭頭。所以足智彩大熱之一基利安麥巴比，仲有大佬賓斯馬同佢爭食，並唔係投注之選。第三，分組賽對手愈多魚腩部隊就愈好。所以投注神射手就要避開一啲要喺分組賽已經強強對碰嘅球隊。由於巴西、葡萄牙、西班牙同德國喺分組賽對手唔易鲠，就可以先行刪除。