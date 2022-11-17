世界盃2022｜G組點睇：巴西鋒強勢首名 眾星拱照尼馬

論G組出線形勢，巴西與上屆一樣與兩支歐洲隊塞爾維亞及瑞士同組，另一對手則換上非洲「不撓雄獅」喀麥隆，料無暗湧；自從1982改由24隊出戰決賽周，再由1998年增至32隊賽制至今，巴西在這10屆全部分組賽首名出線；而他們對上一次奪盃是「02年日韓世界盃」，今屆再於「福地」亞洲出場，應是6奪世盃的大好良機；唯一擔心的是對上4屆殺入淘汰賽，森巴兵團皆被歐洲隊踢出局。

巴西主帥迪堤

塞爾維亞惡鬥瑞士 同組兩支歐洲隊料爭次名出線，瑞士守穩大賽經驗好，而塞爾維亞鋒力強。瑞士陣容有點老化，當勇的阿仙奴中場格列沙加難撐全隊。反而前場擁有阿歷山大米祖域及杜辛華荷域的塞爾維亞，今屆有機會一報上屆碰頭輸1比2兼分組賽出局之仇。外圍賽靠加時絕殺球晉級的喀麥隆，近屆決賽周分組例包尾，單靠「鹹魚翻生」的拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭，唯恐「停」不了遭列強蹂躪。