世界盃2022｜E組點睇：西班牙德國靠新星

歐洲勁旅西班牙及德國各擁超新星，加上大賽經驗豐富，E組表面上是「二龍爭珠」；不過東亞勁旅日本野心勃勃，或許E組才是今屆真正的死亡之組。
08、12年歐國盃盟主、10年世盃冠軍，「狂牛兵團」西班牙威盡一時，但對上兩屆世盃極盡失意，直至名將安歷基2019年第二度接掌帥印，才重踏正軌。2010年捧盃功臣布斯基斯仍可當定海神針，最令「牛迷」期待當然是去年歐國盃決賽周踢足6場、本月下旬才度過20歲生辰的中場新星柏迪。此子被譽為昔日猛將「沙維、恩尼斯達」混合體，今屆跟其巴塞隊友、更年輕的加維，以及卡路士蘇拿及馬高斯洛蘭迪，令中場可混用不同攻守模式，最令人期待。「狂牛」心魔可能是互射12碼，因該隊近年大賽例輸。
2014年世盃冠軍德國，去屆分組賽包尾出局、去年歐國盃16強被淘汰，直至費歷克取代路維領軍才止跌。「日耳曼兵團」在世盃外圍賽未受考驗，但今夏歐國聯大炒意大利，兩鬥英格蘭不敗，可見實力。鋼門紐亞、中前場根度簡、甘美治及湯馬士梅拿身經百戰，19歲新星穆斯亞拿在拜仁表現佳，配合球會隊友基拿比及利萊辛尼，以及多蒙特前鋒尤素法莫高高及車路士夏維斯攻堅，勢成國家隊在大賽挽回面子的最強籌碼。
森保一豪言要闖8強
「藍武士」日本不可看輕，除對上連續6屆出席決賽周，有3次打入16強；外流主力羽翼漸豐，鬥「西、德」不會怯場，被認為排陣保守的教練森保一更豪言今屆目標是打入8強，且看能否先在「死亡E組」突圍。哥斯達黎加單靠鋼門基羅拿華斯，則難以複製2014年打入8強的驚喜。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx )