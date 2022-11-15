世界盃2022｜C組點睇：美斯大勇最後爭霸

阿根廷要在今屆C組突圍而出應無難度，同組實力較強的波蘭獨靠新鋒羅拔利雲度夫斯基撐場，而墨西哥在美洲已有退步之感，亞洲代表沙特阿拉伯對上4次出戰決賽周，只曾贏一場分場賽，正是上屆尾輪無關痛癢之戰，打敗埃及。不過，球王出戰非無敵，國際賽征戰廿多年不斷嘗試不斷失敗。這次出戰的阿根廷，3年前由U20功勳主帥史卡朗尼坐正掌帥印，表現拾級而上，正保持35場國際賽不敗紀錄至今；包括破28年錦標荒、在巴西國土捧走去年美洲盃，而今夏又大炒意大利贏「歐美盃」，「藍白軍團」的盃運正式回來。

美斯雖不再年輕，但今季在PSG復甦，一傳一射、罰球再顯球王級功架，跟尼馬及基利安麥巴比正好在法甲練出最佳狀態迎接決賽周再踏巔峰。再者，國家隊有3名當打的馬天尼斯——門將達米安、中堅利辛度及射手拿達路等主力，全隊上下必全力助美斯忘記前屆決賽受挫德國、上屆16強被當屆冠軍法國4比3踢出局之痛，在卡塔爾完美「埋齋」。

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