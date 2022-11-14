世界盃2022｜B組點睇 英格蘭志在爭標

由上屆世盃金靴獎得主哈利卡尼壓陣，貴為2018世盃4強及2020年歐國盃亞軍的「三獅兵團」英格蘭；今屆雖然在B組抽好籤，但預期在淘汰賽會險阻重重，主帥修夫基能否最終將冠軍獎盃「帶回家」，今次是其終極考驗。
「Football ‘s coming home」的聲音，近年由修夫基帶領下愈走愈近，加上英超強大造就國家隊人才輩出，三獅之前在世盃外圍賽的入球數字冠絕歐洲隊，決選名單全屬當打大勇精兵。雖然首席門將比克福特効力的愛華頓表現差或影響其信心，但仍有新勢力紐卡素的門將尼克普比及阿仙奴的藍斯達爾隨時可替補；反而王牌前鋒哈利卡尼在熱刺瘋狂出賽，幾乎沒有休息，恐影響表現，而正前鋒副選哥林威爾遜則欠大賽經驗，或要靠拉舒福特、菲爾科頓分擔入球重任。至於唯一外流入選兵、多蒙特的祖比寧咸，隨時在世盃顯身價。
三獅在今年歐國聯表現惡劣，分組賽6戰不勝包尾，但參考價值不大，最令「獅迷」擔心的仍是英超太激烈兼踢得極密，且看戰術及選人保守的修夫基，會否利用分組賽只對「三弱」，多作輪換及重用新人，等待打入淘汰賽或遇強敵時(8強或鬥阿根廷、法國)，再全力出擊，將大力神盃在事隔56年後帶回家。
加里夫巴利領軍激勵戰意
其餘B組球隊，包括大家較熟悉的威爾斯，相隔64年再打入決賽周，該隊近年高峰是2016年勇闖歐國盃4強，但當年勇將加里夫巴利及艾朗藍斯盛年已過，只有用戰意搭夠。至於美國隊雖不乏外流西歐球會的好手撐場，但今屆在外圍賽表現退步，火力堪憂。由名帥基羅斯領軍的亞洲強豪伊朗，前屆分組賽3戰1分，上屆進步至3戰4分出局，且看今屆第6度出戰世盃分組賽，能否取得突破。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)