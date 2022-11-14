世界盃2022｜A組點睇：荷蘭老帥新兵超班

世界盃2022將於香港時間下周日(20日)深夜揭幕，A組將是闊別一屆後捲土重來的「橙兵」荷蘭，擺下擂台接受3「爾」，即東道主卡塔爾、南美兵厄瓜多爾及非洲塞內加爾的挑戰。以荷蘭近年國際賽戰績的出色，加上名帥雲高爾領導一眾躍躍欲試的國家隊「新兵」登場，首名出線十拿九穩。

說到荷蘭今屆最猛最勇，並不是陣中有是天王巨星，而是有71歲的「戰術大師」雲高爾去年第3度接掌帥印後，「橙衣兵團」再次重踏正軌，世盃外圍賽及應屆歐國聯，都是首名出線。2014年領荷蘭改踢「3-4-1-2」奪世盃季軍的雲帥，在球隊去年力爭世盃出線期間，不幸患上前列腺癌；但他低調接受治療照樣督師，以免影響軍心，現時健康無礙，且看今屆能否，帶領國家隊首捧世盃。

陣容上，橙兵近年星味略減，但新人輩出，首嘗出戰世盃決賽周滋味的防守大將利物浦中堅華基爾雲迪積克、曼城尼敦阿基及拜仁「金童」馬菲斯迪歷特級數極高；中場貝侯斯、法蘭基迪莊，卡拉臣及前鋒貝雲積大賽經驗豐富，要在本屆A組奪首名，難度不大，但能否如一眾大師兄，在2010年及2014年分別創出一亞一季佳績，燕豪芬新星加普或是最大驚喜。

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