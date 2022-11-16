世界盃2022︱首宗與外國記者衝突出現　丹麥電視台拍攝被阻兼威嚇

卡塔爾世界盃在下周日（20日）展開，除了各支參賽球隊，球迷以及傳媒已陸續抵達卡塔爾準備。卡塔爾的文化與西方的差異，亦隨即出現。其中丹麥的電視台記者在當地進行拍攝，被當地保安阻止，並威脅破壞其攝影機，卡塔爾最高委員會其後向電視台道歉。

阿拉伯世界與西方的文化差異，在採訪的方法有着明顯不同。丹麥電視台TV2的記者，在多哈街上進行直播時，一輛保安的高爾夫球車駛近，有保安人員阻止其進行拍攝。

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記者指：「你們邀請全世界來這裡，為甚麼我不能拍攝？這是公眾地方。」而記者亦向保安展示他的記者證。然而保安堅持他需要取得許可方能拍攝，並有保安威脅若記者不停止拍攝會破壞其攝影機。記者回應說：「你即管去破壞攝影機。你想打爛它，即管做，你們在威脅我要破壞攝影機。」