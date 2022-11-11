世界盃2022︱西班牙棄多位舊將重新上路　烏拉圭老戰將續戰

對上兩屆成績令人失望的西班牙，周五（11日）公布26人的大軍名單。其中包括沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos），堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）等舊將全數落選。至於南美的烏拉圭亦同日宣布陣容，包括蘇亞雷斯（Luis Suarez）、卡雲尼（Edinson Cavani）、高甸（Diego Godin）等老將繼續出戰決賽周。而荷蘭亦公布了最後大軍名單。
西班牙主帥安歷基（Luis Enrique）在今日公布「鬥牛兵團」的最終名單。其中門將之位一如所料，曼聯的迪基亞（David de Ge）與車路士的阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）未有列入名單，而利物浦中場堤亞高艾簡達拿亦沒有入選。而包括車路士的艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）等5個英超球會則獲得徵召。
西班牙今屆落入死亡之組，與德國、日本及哥斯達黎加同組，首仗會是11月23日對哥斯達黎加。
西班牙26人名單
烏尼西蒙（畢爾包）
羅拔山齊士（白禮頓）
大衛拉耶（賓福特）
艾斯派古達（車路士）
丹尼爾卡華積（皇家馬德里）
艾利加西亞（巴塞隆拿）
曉高古拉蒙（華倫西亞）
柏奧托利斯（維拉利爾）
拿樸迪（曼城）
佐迪艾巴（巴塞隆拿）
荷西加耶（華倫西亞）
布斯基斯（巴塞隆拿）
洛迪卡斯簡迪（曼城）
加維（巴塞隆拿）
卡路士蘇拿（巴黎聖日耳門）
馬高斯洛蘭迪（馬德里體育會）
柏迪（巴塞隆拿）
高基（馬德里體育會）
費倫托利斯（巴塞隆拿）
伊拿基威廉斯（畢爾包）
耶利米賓奴（維拉利爾）
艾華路莫拉達（馬德里體育會）
馬高阿辛斯奧（皇家馬德里）
沙拉比亞（巴黎聖日耳門）
丹尼爾奧莫（RB萊比錫）
安素法迪（巴塞隆拿）
阿積士39歲門將初戰世盃
荷蘭亦在今日公布名單，當中巴塞隆拿前鋒迪比（Memphis Depay）雖然有傷，但仍獲入選，而19歲的沙維西蒙斯（Xavi Simons）雖然從未為荷蘭披甲，但因為在本地聯賽的表現而獲得徵召。至於阿積士的39歲門將柏斯維亞（Remko Pasveer）則是首次出戰世界盃。
荷蘭今屆編入A組，因此在揭幕的第2日就會迎戰塞內加爾，而同組還有東道主的卡塔爾及南美的厄瓜多爾。
荷蘭26人名單
比積路（飛燕諾）
諾柏特（海倫芬）
柏斯維亞（阿積士）
尼敦阿基（曼城）
戴利白蘭特（阿積士）
華基爾雲迪積克（利物浦）
杜費斯（國際米蘭）
謝利美費林邦（利華古遜）
馬菲斯迪歷特（拜仁慕尼黑）
杜維爾馬拉西亞（曼聯）
添巴（阿積士）
迪維積（國際米蘭）
貝侯斯（阿積士）
法蘭基迪莊（巴塞隆拿）
卡拉臣（阿積士）
古普美拿斯（阿特蘭大）
迪魯恩（阿特蘭大）
沙維西蒙斯（PSV燕豪芬）
堅尼夫泰萊（阿積士）
貝雲積（阿積士）
迪比（巴塞隆拿）
加普（PSV燕豪芬）
雲遜贊臣（安特惠普）
盧克迪莊（PSV燕豪芬）
路亞蘭治（布魯日）
韋格賀斯（比錫達斯）
曼聯小將意外入選
至於同日點兵還有烏拉圭，不過與西班牙相反，烏拉圭陣中有不少功勳戰將，當中包括已回歸國內效力的「哨牙蘇」蘇亞雷斯以及轉投華倫西亞的卡雲尼，而防守老將的高甸，亦再度出戰世界盃。不過今季未有上陣的比列斯迪（Facundo Pellistri）亦意外入選。
烏拉圭今屆列入H組，同組對手包括南韓、葡萄牙及加納。
烏拉圭26人名單
麥斯利拿（加拉塔沙雷）
洛查特（國民隊）
施巴斯坦蘇沙（獨立隊）
高甸（沙士菲）
馬田卡沙利斯（洛杉磯銀河）
荷西基文尼斯（馬德里體育會）
高亞迪斯（士砵亭）
馬迪亞斯雲拿（羅馬）
朗奴阿拿奧祖（巴塞隆拿）
古利姆華利拿（法林明高）
馬泰斯奧利華拉（拿玻里）
路爾斯洛迪古斯（國民隊）
馬泰斯雲仙奴（拉素）
賓坦古亞（熱刺）
費達歷高華維迪（皇家馬德里）
迪阿拉斯卡達（法林明高）
盧卡斯托利拿（加拉塔沙雷）
尼高拉迪拉告魯斯（河床）
文路爾烏加迪（士砵亭）
蘇亞雷斯（國民隊）
卡雲尼（華倫西亞）
麥斯高美斯（特拉布宗）
達雲紐尼斯（利物浦）
法根度托利斯（奧蘭多城）
比列斯迪（曼聯）
簡奴比奧（帕拉尼恩斯）