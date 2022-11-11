世界盃2022︱西班牙棄多位舊將重新上路　烏拉圭老戰將續戰

對上兩屆成績令人失望的西班牙，周五（11日）公布26人的大軍名單。其中包括沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos），堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）等舊將全數落選。至於南美的烏拉圭亦同日宣布陣容，包括蘇亞雷斯（Luis Suarez）、卡雲尼（Edinson Cavani）、高甸（Diego Godin）等老將繼續出戰決賽周。而荷蘭亦公布了最後大軍名單。

西班牙主帥安歷基（Luis Enrique）在今日公布「鬥牛兵團」的最終名單。其中門將之位一如所料，曼聯的迪基亞（David de Ge）與車路士的阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）未有列入名單，而利物浦中場堤亞高艾簡達拿亦沒有入選。而包括車路士的艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）等5個英超球會則獲得徵召。

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西班牙今屆落入死亡之組，與德國、日本及哥斯達黎加同組，首仗會是11月23日對哥斯達黎加。