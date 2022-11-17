世界盃2022︱美斯迪馬利亞入波　阿根廷最後熱身賽贈阿聯酋5蛋

世界盃將在下周日（20日）展開，多支參賽球隊都把握機會進行最後的一場友賽練兵。其中阿根廷在阿布扎比面對東道主的阿聯酋，並憑美斯（Lionel Messi）與迪馬利亞（Angel Di Maria）等取得入球，以5:0擊敗阿聯酋，同時將阿根廷的國際賽不敗場數延長至36場。

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阿根廷在前赴卡塔爾之前，先在阿布扎比進行世界盃前的最後熱身，與阿聯酋進行友賽。結果在迪馬利亞梅開二度，以及美斯、祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）、祖亞昆哥利亞（Joaquin Correa）的入球，以5:0輕鬆取勝，而阿根廷在賽後亦隨即飛往多哈展開世界盃之旅。阿根廷在贏波後，已累積連續36場國際賽的不敗。

墨西哥最後點兵負瑞典

另外其他出戰世界盃的球隊亦在周三完成友賽，當中德國憑富克洛（Niclas Fullkrug）一箭定江山，以1:0小勝阿曼，而波蘭亦憑比亞迪克（Krzysztof Piatek）下半場85分鐘建功，以1:0擊敗智利。至於兩支參賽球隊沙特阿拉伯與克羅地亞的「拍跳」，上屆世界盃亞軍克羅地亞由卡拉馬歷（Andrej Kramaric）的入球，小勝1:0。至於墨西哥在另一場友賽，對未能晉身決賽周的瑞典，卻以1:2見負。