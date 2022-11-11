世界盃2022︱比利時黃金一代第3度衝擊冠軍　C朗再領葡萄牙創歷史

比利時的黃金一代已來到退役之齡，而這支「歐洲紅魔」今次已是這批球員第3度衝擊世界盃決賽周，在奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）帶領下，比利時要突破上屆四強的成績。而葡萄牙的球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）將第4次出戰世界盃，他當然希望繼續改寫自己國際賽的入球紀錄，同時為葡萄牙首奪世界盃。
比利時在周四（10日）公布26人決賽周名單，當中黃金一代的維頓漢（Jan Vertonghen）、艾達韋列特（Toby Alderweireld）、梅頓斯（Dries Mertens）及韋素（Axel Witsel）已是第3次出戰世盃，不過他們當中最年輕都已屆33歲，能否再戰一屆已經成疑。另外，今季從車路士外借國際米蘭的前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）亦在名單，但他今季因傷為國米僅上陣5次。
比利時上屆打入四強，但不敵法國而未能再進一步，今屆他們與加拿大、摩洛哥及克羅地亞同組，首戰於11月23日對加拿大。
比利時26人名單
泰拔高圖爾斯（皇家馬德里）
米洛列特（布魯日）
卡斯迪爾斯（禾夫斯堡）
維頓漢（安德列治）
艾達韋列特（安特惠普）
丹當斯卡（阿士東維拉）
菲斯（李斯特城）
艾法菲亞迪（雷恩）
迪巴斯（安德列治）
卡拉斯高（馬德里體育會）
梅尼亞（多蒙特）
卡斯泰尼（李斯特城）
杜根夏薩特（多蒙特）
奇雲迪布尼（曼城）
泰利文斯（李斯特城）
安迪奧拿拿（愛華頓）
韋素（馬德里體育會）
雲拿根（布魯日）
夏薩特（皇家馬德里）
基迪拿尼（AC米蘭）
李安度杜沙特（白禮頓）
梅頓斯（加拉塔沙雷）
謝利美杜古（雷恩）
盧卡古（國際米蘭）
巴舒亞伊（費倫巴治）
奧賓達（朗斯）
11,59 million Belgians. 26 Devils. 1 goal. 🏆 #DEVILTIME pic.twitter.com/wwCAMvlU6k— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 10, 2022
C朗夥新星圖創紀錄
至於葡萄牙同日亦公布名單，除了C朗再度入選之外，還有39歲的守將比比（Pepe）。至於利物浦的新星迪亞高祖達（Diogo Jota）就因傷而未能入選。
在葡萄牙名單中，共有10名球員來自英超，當中包括曼聯的C朗與般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、曼城的祖奧簡斯路（Joao Cancelo）、魯賓戴亞斯（Ruben Dias）及貝拿度施華（Bernardo Silva）等。而今季在AC米蘭有好表現的拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）亦入選。
葡萄牙26人名單
迪奧高哥斯達（波圖）
魯爾柏迪斯奧（羅馬）
荷西沙亞（狼隊）
祖奧簡斯路（曼城）
達洛治（曼聯）
魯賓戴亞斯（曼城）
拉菲爾古里路（多蒙特）
紐奴文迪斯阿歷山大（巴黎聖日耳門）
比比（波圖）
丹尼路彭利拿（巴黎聖日耳門）
安東尼奧施華（賓菲加）
威廉卡維奴（貝迪斯）
般奴費南迪斯（曼聯）
祖奧馬里奧（賓菲加）
魯賓尼維斯（狼隊）
馬菲奧斯紐尼斯（狼隊）
奧達維奧艾美臣（波圖）
祖奧包連夏（富咸）
貝拿度施華（曼城）
域天拿（巴黎聖日耳門）
祖奧菲歷斯（馬德里體育會）
列卡度賀達（布拉加）
拉菲爾利亞奧（AC米蘭）
干卡路（賓菲加）
基斯坦奴朗拿度（曼聯）
安達施華（RB萊比錫）
另外，波蘭亦已宣布26人大軍。其中射手的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）將繼2018年後，再度於世界盃決賽周亮相。而拿玻里中場的施連斯基（Piotr Zielinski）與祖雲達斯射手米利克（Arkadiusz Milik）將是這位34歲射手的助力。
波蘭與阿根廷、墨西哥及沙特阿拉伯同編入C組，首戰會在11月22日對墨西哥。
波蘭26人名單
達高禾斯基（史柏斯亞）
史高盧比斯基（博洛尼亞）
施捷斯尼（祖雲達斯）
碧拿歷克（阿士東維拉）
比列薩尼斯基（森多利亞）
馬迪卡殊（阿士東維拉）
基歷克（賓尼雲圖）
羅拔甘尼（奧格斯堡）
查迪斯祖斯（歷基亞）
基維安（史柏斯亞）
韋迪斯卡（克萊蒙特）
沙羅斯基（羅馬）
基斯甸比歷（伯明翰）
比森法蘭高斯基（朗斯）
哥錫斯基（沙斯辛）
甘明斯基（禾夫斯堡）
高祖域克（艾沙比）
史高拉斯（列治普斯納）
達米安施捷文斯基（AEK雅典）
施巴斯坦施捷文斯基（飛燕諾）
施連斯基（拿玻里）
蘇亞高禾斯基（費倫天拿）
利雲杜夫斯基（巴塞隆拿）
米利克（祖雲達斯）
比亞迪克（沙蘭力坦拿）
施維達斯基（夏洛特FC）