世界盃2022︱列奧斯再成大賽悲劇　德國重召冠軍功臣葛斯

8年前為德國射入致勝一球，令德國在世界盃決賽擊敗阿根廷奪標的馬里奧葛斯（Mario Gotze），在相隔5年之後再次入選德國國家隊，並出戰下周開始的決賽周。不過緣盡多項大賽的德國中場馬高列奧斯（Marco Reus）就再度因傷而無緣出戰世界盃。

德國隊在周四（10日）宣布26人大軍名單，其中2014年世界盃冠軍功臣的葛斯再度入選成為焦點，該位30歲的中場之前有5年未獲選入伍。而多蒙特的17歲射手尤素法莫高高（Youssoufa Moukoko）就是德國今屆最年輕的球員。而門將的紐亞（Manuel Neuer）以及前鋒湯馬士梅拿（Thomas Muller）則第4度出戰世界盃決賽周。然而令人可惜的是，先後因傷缺席2014世界盃、2016及2020歐國盃之後，列奧斯第4度緣盡大賽。

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德國今屆賽事與西班牙、日本及哥斯達黎加同組，首仗會是11月23日對日本。而球隊會在16日先與阿曼進行熱身賽。