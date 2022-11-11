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世界盃
2022-11-11 12:42:14

世界盃2022︱列奧斯再成大賽悲劇　德國重召冠軍功臣葛斯

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馬里奧葛斯再入選世界盃名單。(路透社)

馬里奧葛斯再入選世界盃名單。(路透社)

8年前為德國射入致勝一球，令德國在世界盃決賽擊敗阿根廷奪標的馬里奧葛斯（Mario Gotze），在相隔5年之後再次入選德國國家隊，並出戰下周開始的決賽周。不過緣盡多項大賽的德國中場馬高列奧斯（Marco Reus）就再度因傷而無緣出戰世界盃。

德國隊在周四（10日）宣布26人大軍名單，其中2014年世界盃冠軍功臣的葛斯再度入選成為焦點，該位30歲的中場之前有5年未獲選入伍。而多蒙特的17歲射手尤素法莫高高（Youssoufa Moukoko）就是德國今屆最年輕的球員。而門將的紐亞（Manuel Neuer）以及前鋒湯馬士梅拿（Thomas Muller）則第4度出戰世界盃決賽周。然而令人可惜的是，先後因傷缺席2014世界盃、2016及2020歐國盃之後，列奧斯第4度緣盡大賽。

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德國今屆賽事與西班牙、日本及哥斯達黎加同組，首仗會是11月23日對日本。而球隊會在16日先與阿曼進行熱身賽。

德國公布26人世界盃大軍名單。(路透社) 芬克為德國點兵。(路透社)

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

德國26人名單

紐亞（拜仁慕尼黑）
達史特根（巴塞隆拿）
奇雲查普（法蘭克福）

貝拿高卓普（修咸頓）
馬菲亞斯真達（弗賴堡）
基斯甸根達（弗賴堡）
泰路基拿（韋斯咸）
高路斯達文（RB萊比錫）
大衛拉林（RB萊比錫）
魯迪加（皇家馬德里）
尼高舒洛達碧克（多蒙特）
歷卡斯蘇尼（多蒙特）

祖利安白蘭特（多蒙特）
哥列斯卡（拜仁慕尼黑）
根度簡（曼城）
莊拿斯荷夫曼（慕遜加柏）
甘美治（拜仁慕尼黑）
穆斯亞拿（拜仁慕尼黑）

艾迪耶美（多蒙特）
富克洛（雲達不萊梅）
基拿比（拜仁慕尼黑）
馬里奧葛斯（法蘭克福）
夏維斯（車路士）
尤素法莫高高（多蒙特）
湯馬士梅拿（拜仁慕尼黑）
利萊辛尼（拜仁慕尼黑）

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