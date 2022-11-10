世界盃︱英格蘭公布大軍名單 占士麥迪臣意外入選

卡塔爾世界盃決賽周將於本月20日舉行，各國隊伍陸續公布大軍名單，英格蘭主帥修夫基剛發表26名成員陣容，當中較令人意外的，是効力李斯特城的中場占士麥迪臣竟在大軍之中。此外，剛告傷愈的基爾獲加及加雲菲臘斯亦同樣入選。

占士麥迪臣在今季英超上陣的12場賽事，取得6個入球及貢獻4次助攻，其實狀態相當不俗，然而李斯特城的成績低沉，故此該名攻擊中場能夠入選英格蘭大軍，較令人意外。另一方面，一直受傷患困擾的兩名曼城球員：基爾獲加及加雲菲臘斯，最近才剛告傷愈，雖然狀態成疑，但仍獲修夫基垂青納入大軍之中。

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