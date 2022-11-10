世界盃︱英格蘭公布大軍名單 占士麥迪臣意外入選

卡塔爾世界盃決賽周將於本月20日舉行，各國隊伍陸續公布大軍名單，英格蘭主帥修夫基剛發表26名成員陣容，當中較令人意外的，是効力李斯特城的中場占士麥迪臣竟在大軍之中。此外，剛告傷愈的基爾獲加及加雲菲臘斯亦同樣入選。
占士麥迪臣在今季英超上陣的12場賽事，取得6個入球及貢獻4次助攻，其實狀態相當不俗，然而李斯特城的成績低沉，故此該名攻擊中場能夠入選英格蘭大軍，較令人意外。另一方面，一直受傷患困擾的兩名曼城球員：基爾獲加及加雲菲臘斯，最近才剛告傷愈，雖然狀態成疑，但仍獲修夫基垂青納入大軍之中。
至於一眾邊緣國腳，例如効力利物浦的祖高美斯、韋斯咸的查洛保雲、賓福特的艾雲東尼、修咸頓的禾特普斯，以及在意甲聯賽有頗出色發揮的譚美阿巴謙(羅馬)和湯姆尼(AC米蘭)，統統落選。
英格蘭26人名單
比克福特（愛華頓）
蘭斯達爾（阿仙奴）
尼克普比（紐卡素）
捷比亞（紐卡素）
史東斯（曼城）
基爾獲加（曼城）
勞基梳爾（曼聯）
哈利馬古尼（曼聯）
賓韋特（阿仙奴）
阿歷山大阿諾特（利物浦）
艾歷迪亞（熱刺）
高亞迪（愛華頓）
干拿加歷查（車路士）
迪格蘭賴斯（韋斯咸）
加雲菲臘斯（曼城）
佐敦軒達臣（利物浦）
美臣蒙特（車路士）
祖迪比寧咸（多蒙特）
占士麥迪臣（李斯特城）
哥林威爾遜（紐卡素）
哈利卡尼（熱刺）
史達寧（車路士）
菲爾科頓（曼城）
基亞利殊（曼城）
布卡約沙卡（阿仙奴）
拉舒福特（曼聯）