熱門搜尋:
C觀點 亞洲七人欖球賽 正義迴廊 馬斯克 姜濤 澐璟 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
世界盃
2022-11-10 23:24:02

世界盃︱英格蘭公布大軍名單 占士麥迪臣意外入選

分享：
英格蘭

占士麥迪臣爆冷入選英軍。

卡塔爾世界盃決賽周將於本月20日舉行，各國隊伍陸續公布大軍名單，英格蘭主帥修夫基剛發表26名成員陣容，當中較令人意外的，是効力李斯特城的中場占士麥迪臣竟在大軍之中。此外，剛告傷愈的基爾獲加及加雲菲臘斯亦同樣入選。

占士麥迪臣在今季英超上陣的12場賽事，取得6個入球及貢獻4次助攻，其實狀態相當不俗，然而李斯特城的成績低沉，故此該名攻擊中場能夠入選英格蘭大軍，較令人意外。另一方面，一直受傷患困擾的兩名曼城球員：基爾獲加及加雲菲臘斯，最近才剛告傷愈，雖然狀態成疑，但仍獲修夫基垂青納入大軍之中。

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

英格蘭

修夫基公布英格蘭26人大軍名單。

至於一眾邊緣國腳，例如効力利物浦的祖高美斯、韋斯咸的查洛保雲、賓福特的艾雲東尼、修咸頓的禾特普斯，以及在意甲聯賽有頗出色發揮的譚美阿巴謙(羅馬)和湯姆尼(AC米蘭)，統統落選。

完整NowTV/ViuTV免費直播賽程時間 32隊分組賽詳情

英格蘭

能夠兼任中堅和中鋒的哈利馬古尼，當然在大軍之中。

英格蘭26人名單

比克福特（愛華頓）
蘭斯達爾（阿仙奴）
尼克普比（紐卡素）

捷比亞（紐卡素）
史東斯（曼城）
基爾獲加（曼城）
勞基梳爾（曼聯）
哈利馬古尼（曼聯）
賓韋特（阿仙奴）
阿歷山大阿諾特（利物浦）
艾歷迪亞（熱刺）
高亞迪（愛華頓）

干拿加歷查（車路士）
迪格蘭賴斯（韋斯咸）
加雲菲臘斯（曼城）
佐敦軒達臣（利物浦）
美臣蒙特（車路士）
祖迪比寧咸（多蒙特）
占士麥迪臣（李斯特城）
哥林威爾遜（紐卡素）

哈利卡尼（熱刺）
史達寧（車路士）
菲爾科頓（曼城）
基亞利殊（曼城）
布卡約沙卡（阿仙奴）
拉舒福特（曼聯）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受