Tesla傳滬生產電車出口美國 馬斯克否認

《路透社》引述消息人士報道，美國電動車企業Tesla（特斯拉）計劃將旗下中國上海工廠生產的電動車，出口至美國銷售，以發揮上海工廠的較低生產成本優勢，同時應對中國市場銷售疲弱情況。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上以一個英文單字「False」（不屬實）作回應。Tesla未有回應傳媒查詢。

報道引述消息指出，Tesla仍在評估事項，暫時未有最終決定。目前考慮重點是明年初出口上海工廠生產的Model Y及Model 3至美國銷售，並可能運送到加拿大推售。

根據Tesla提供的資料，今年較早時完成產能提升的上海工廠，年產量可達到110萬部，主要生產Model Y及Model 3。除了在中國銷售外，上海工廠生產的電動車也運至歐洲、東南亞及澳洲銷售。

上海產電車已在澳歐及東南亞銷售

有券商稱，Tesla上海工廠的存貨水平在10月升至紀錄新高。同時，由於人民幣兌美元匯價下滑，上海工廠的電動車生產成本較美國廠房低很多。

如果真的實施該出口計劃，情況有可能會變得複雜。根據美國總統拜登簽署的最新電動汽車補貼和生產激勵計劃法案，每輛汽車可獲得的補貼可能會因應是否是進口車而有所不同。這也可能會引起政治上的爭論，因特斯拉被廣泛認為是拜登政府《降低通脹法案》（IRA）的主要受益者之一。該法案為購買電動車提供高達7,500美元稅收抵免，推動汽車製造商減少對中國依賴。