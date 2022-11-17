馬斯克：我不想成為任何公司的CEO 據報Tesla已有潛在繼任人

馬斯克收購Twitter Inc，不少投資擔心馬斯克會分心，未能充分專注於他作為行政總裁的角色，而他個人亦公開表示自己有太多工作。根據《路透社》報道，Murdoch在一宗有關公司2018年薪酬方案的審訊中作證時被原告律師要求他確認馬斯克從未確定某人為潛在的繼任行政總裁時說，「他實際上已經確定了」，並補充說，這在「過去幾個月」發生。

Tesla（特斯拉）董事James Murdoch周三在法庭上作證時透露，行政總裁馬斯克（Elon Musk）在過去幾個月已經確定一個領導電車公司的潛在繼任人。他沒有透露繼任人名字。

曾在 2007 年至 2021 年期間擔任Tesla董事會成員、馬斯克的老友Antonio Gracias在證辭中指出，他們曾討論過物色一位負責銷售、財務和人力資源的行政上的行政總裁，「這樣馬斯克就可以將時間專注於擔任產品方面的長官，不過他們找不到。他沒有詳細說明討論的時間。

馬斯克在較早前作證時表示，「坦率地說，我不想成為任何公司的行政總裁。」這位同時擔任Tesla、Twitter及Space X 首席執行官的馬斯克等人表示，他希望減少在 Twitter 的時間，並最終找到一位新的領導來經營這家社交媒體公司。

馬斯克指最終會找到一位新領導經營Twitter

馬斯克在周一透露，他在Twitter位於三藩市的總部徹夜工作，並會繼續「在這裏工作和睡覺」，直到他完成修復這家以440億美元收購的社交平台。

不過馬斯克在 8 月的Tesla股東大會上被問及繼任計劃時回答說：「只要我能有用，我就打算留在特斯拉。」他又說「我們這裡確實有一支非常有才華的團隊。所以我認為，即使我被外星人綁架或者回到我的家鄉星球，特斯拉也會繼續做得很好。」

Tesla投資者 Gene Muster在推文表示，「值得注意的是，在確定人選和讓人選接受這份工作之間存在光年差距（a light year gap）。」

在確定人選與接受工作相差之光年

另外，Murdoch在作證時承認，馬斯克安排了Tesla的工程師在Twitter工作，董事會正在監察這個情況，審計委員會亦已討論了有關問題。他說：「據我所知，大部分工作已經完成。這是一項短期部署。」他又說，馬斯克問過幾個團隊負責人詢問有否興趣幫助 Twitter。這項工作是「有償的」。

馬斯克在證詞中亦承認，有Tesla工程師正在協助評估 Twitter 的工程團隊，但他表示這是「自願的」，並且在「下班後」進行。