藍籌放榜｜網易上季多賺1.1倍 派息0.087美元

網易(9999)指，截至今年9月底第三季純利66.99億元(人民幣，下同)(約74.4億港元)，按年增1.1倍，按季則多26.6%，營業額244.2億元，按年升10%，派季度股息每股0.087美元。至於非公認會計準則持續經營淨利潤75億元，按年飆93.6%，按季則升38%。

上季遊戲及相關增值服務淨收入187億元，漲9.1%；有道淨收入14億元，多1.1%；雲音樂淨收入24億元，飆22.5%；創新及其他業務淨收入20億元，增13.6%。期內毛利137.4億元，揚16%，毛利率65%，增3.7個百分點。

與暴雪「分手」 對財務影響不大

網易與暴雪簽訂相關授權協議，在內地地區發行多款暴雪遊戲。這些授權將於明年1月到期且將不會續期。這些代理自暴雪的遊戲，對網易2021年和2022 年前9個月的淨收入和淨利潤貢獻百分比均為較低的個位數，授權的到期對網易的財務業績將不會產生重大影響，《暗黑破壞神®：不朽™》的聯合開發和發行由另一份長期協議所涵蓋。

首席執行官兼董事丁磊指，遊戲業務持續取得穩健收益。旗艦類產品《夢幻西遊》系列深受玩家喜愛，其長線運營實力和業績表現令業界矚目。推出《暗黑破壞神®：不朽™》等新遊戲驗證其研發能力，在全球遊戲舞台可吸引更多玩家群體。

擬再斥 50 億美元回購

該股指從去年3月2日開始，在不超過24個月內，可在公開市場回購總金額不超過20億美元流通在外的美國存託股和普通股，已於去年8月修訂為不超過30億美元。截至今年9月底，已回購2700萬股美國存託股，共涉25億美元。

今日同時宣布，在未來36個月內，再斥不超過50億美元回購流通在外的美國存託股和普通股。

曾跌穿紅底 收市瀉 9.1%

網易今日收市報103.5港元，跌9.1%或10.3港元，最低曾報97.2港元，成交約27.3億港元。