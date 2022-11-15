股神巴菲特首度買台積電涉資約50億美元 老虎全球基金亦首建倉

巴郡投資於台資的全球半導體龍頭企業台積電，令市場大感意外，台積電股票在台灣市場最新升6.5%，報474新台幣。

股神巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）斥資約50億美元首度購入台積電（TSMC）的美國預託證券（ADR）。據該公司最新披露的投資組合資料，巴郡向美國證券交易委員會（SEC）提交的持倉報告，在截至9月30日止的3個月內，共購入約6,010萬股台積電ADR，以《彭博社》按該ADR股份第三季的平均價格推算，涉資約51億美元。若按該股份周一收市價推算，市值約值44億美元。

文件同時顯示，巴郡亦同時新購買建材公司 Louisiana-Pacific及傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group），並加碼雪佛龍、西方石油、Celanese、派拉蒙全球和 RH 股份，減碼動視暴雪、紐約梅隆銀行、美國合眾銀行、通用汽車、克羅格的股票，並清倉 Store Capital 持股。

另外，據外媒報道，避險基金老虎全球基金（Tiger Global）向SEC提交今年第三季持倉報告 13F亦顯示，亦新購入台積電ADR約132萬股。該基金同期亦增持微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet、Snowflake等 19隻股票。

如早前傳聞，老虎全球暫停中概股的新投資，清倉小鵬（9868）和減持京東（9618）、富途等 13 隻股票。