股王季績超預期 經調整利潤終止4連跌

股王騰訊控股(700)宣布分派美團(3690)作中期息的同時，亦交出亮麗的第三季成績表。集團昨公布上季純利399.43億元(人民幣，下同)(約440.9億港元)，按年多1.1%，按季飆1.1倍，遠勝預期；非國際財務報告準則(non-IFRS)純利322.54億元，按年多1.6%，終止連挫4季的局面，按季則升14.6%，亦為預期上限水平；收入1,400.93億元，按年少1.6%，按季多4.5%。每股盈利3.381元。

網絡廣告收入跌幅收窄

集團上季國際市場遊戲收入升3%，至117億元，以固定匯率計算增長1%；由於行業過渡性的挑戰導致付費用戶減少，本土市場遊戲收入下降7%，至312億元。網絡廣告業務方面，上季收入下降5%，至215億元，惟下降比率較上季收窄，主要受惠遊戲、電子商務及快速消費品行業的需求改善；金融科技及企業服務業務則升4%，至448億元，受益於線上及線下商業支付活動的恢復，金融科技服務收入同比增速較上季有所提升。

集團9月底止僱員人數約10.88萬人，按季減少1,879人。騰訊總裁劉熾平表示，業務正迎來復甦及持續增長，內地遊戲9月已取新版號，冀推動明年實現增長，並指視頻號信息流廣告會快速增長，今季收入或逾10億元。