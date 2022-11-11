美股收市飆逾千二點 蘋果市值單日漲1909億美元史上最強

美國10月份通脹低過預期，為聯儲局放慢加息步伐提供空間，道瓊斯工業指數高開後升勢凌厲，最終收市升1,201點或3.7%，以百分點計是2020年以來最大單日升幅。以科技股為主的斯達克指數亦一度飆7.4%，其中蘋果公司單日市值增加1,909億美元，是美國上市公司歷來最大的單日市場增長，也令蘋果在歷來單日市值增長頭5紀錄中包攬4席。蘋果周四股價升8.8%，最新市值2.34萬億美元

道指昨裂口高開749點後，尾段升幅擴大至最多1,213點，高見33,727點，最終以接近全日高位收市，收報33,715點，上升1,201點或3.7%。標準普爾500指數曾上升5.6%，收市仍上升5.5%，報3,956點。納指一度飆7.4%，收市升7.35%，報11,114點。反映中國概念股表現的金龍中國指數急漲7.55%。

除美股外，歐洲股市、外匯市場、油價及金屬價格全線向上，英股及法股收高1.08%及1.96%，德股則大升3.51%表現較佳。即使近期受災的加密貨幣亦反彈，比特幣、以太幣、幣安幣過去24小時升幅分別為8.4%、13.6%及11.5%，比特幣最新報17,515.5美元。