美股收市飆逾千二點 蘋果市值單日漲1909億美元史上最強

美國10月份通脹低過預期，為聯儲局放慢加息步伐提供空間，道瓊斯工業指數高開後升勢凌厲，最終收市升1,201點或3.7%，以百分點計是2020年以來最大單日升幅。以科技股為主的斯達克指數亦一度飆7.4%，其中蘋果公司單日市值增加1,909億美元，是美國上市公司歷來最大的單日市場增長，也令蘋果在歷來單日市值增長頭5紀錄中包攬4席。蘋果周四股價升8.8%，最新市值2.34萬億美元
道指昨裂口高開749點後，尾段升幅擴大至最多1,213點，高見33,727點，最終以接近全日高位收市，收報33,715點，上升1,201點或3.7%。標準普爾500指數曾上升5.6%，收市仍上升5.5%，報3,956點。納指一度飆7.4%，收市升7.35%，報11,114點。反映中國概念股表現的金龍中國指數急漲7.55%。
除美股外，歐洲股市、外匯市場、油價及金屬價格全線向上，英股及法股收高1.08%及1.96%，德股則大升3.51%表現較佳。即使近期受災的加密貨幣亦反彈，比特幣、以太幣、幣安幣過去24小時升幅分別為8.4%、13.6%及11.5%，比特幣最新報17,515.5美元。
美國10年期債息一度大幅回吐32.4個基點，最低報3.818厘，對息口敏感的2年期債息曾下挫33.8個基點至4.29厘。掉期市場顯示，交易員傾向押注聯儲局12月加息半厘的機會大過4分3厘；至於今次加息周期的終極利率預測，由CPI出爐前的5.05厘降到4.88厘。美滙指數最多下滑2.57%，低見107.71，英鎊、澳元及日圓等回升。
市場預期12月美加息半厘機會較大
商品市場方面，美元回軟帶動紐約現貨金價尾段漲2.87%，每盎斯報1755.6美元，倫敦期銅倒升1.5%至每噸8229美元。紐約期油升0.74%，每桶收報86.47美元；布蘭特漲1.1%，收報93.67美元，
美國勞工部公布，10月份消費物價指數（CPI）按年升幅由9月的8.2%，放慢至7.7%，為今年初以來最慢增速，並低過預期的7.9%；按月升幅維持於0.4%，亦低過預期增長0.6%。至於扣除食品和能源價格的核心CPI，按年增幅由9月6.6%的40年高位回落到6.3%，低過預期升6.5%；按月升幅亦大削一半至0.3%，低過預估的0.5%增長，主要是二手車、醫療護理和服裝價格下降所致。
美國總統拜登表示，其經濟計劃發揮了作用，在壓低通脹方面取得進展，同時未有窒礙經濟增長，並且持續創造就業職位。不過，他補充，通脹降至正常水平需要一些時間，甚至有機會遇到挫折，將繼續協助家庭應對生活成本上升。