瑞信亞洲傳裁減多名高層 金融機構重新調整中國策略

瑞信全球裁員計劃據報已在伸延至亞洲，《彭博社》報道，瑞信亞洲是次裁減人員包括3名投資銀行和融資部門的董事總經理，分別為亞太區股票資本市場主管Johnson Chui、融資部門的Karen Yap，和評級諮詢負責人Ee-lin Tan。其他離職的人員還有該融資部門在澳洲的交易主管Kuvesh Pather、至少兩名來自同一部門駐新加坡的銀行家，以及兩名來自投資銀行和資本市場的主管。
瑞信發言人接受查詢時未正面回應亞太區裁員行動，只表示亞太區是瑞信的重要機遇所在，並繼續為全球增長的重要支柱，瑞信在區內的財富管理業務佔領導地位。
瑞信在10月底披露全球裁員重組計劃，力求將其成本基礎減少25億瑞士法郎（約25億美元）。作為該減省成本重組計劃的一部份，瑞信表明由第四季度開始裁員2,700人，計劃到 2025年減少約9,000個職位。
另外，外電報道，雖然金融界多次表達繼續投資於中國市場的長遠發展，惟考慮到地緣政治等因素，外資銀行重新調整對中國的策略。據報，高盛等大型投資銀行已經低調地裁減了專注於中國的銀行家，業界同時估計，今年會有大約一至兩成的高級銀行家可能不會獲得任何花紅，亦有逾半數的員工獎金會創紀錄地急降。
外資金融機構調整中國策略
外電報道，高盛已在今年9月解僱一批投資銀行家，當中大多數都專注於大中華區業務。傳摩根士丹利早前亦傳出計劃將其500名除日本外亞太地區投資銀行員工裁減約10%。
除投行外，金融機構如華平投資（Warburg Pincus）已裁減旗下內地交易撮合業務部門的人數，凱雷（Carlyle）旗下新亞洲收購基金亦打算減少大中華區的風險敞口，或將比例降至僅一半。《華爾街日報》月初亦有報道，老虎環球（Tiger Global Management）已暫停增加在中國股票的投資，以待公司在國家主席習近平延任後重新評估該公司在中國市場的投資。
企業裁員的原因包括內地「動態清零」防疫政策阻礙增長，而且內地對私營部門的整頓、限制離岸上市等。
貝萊德擱置推中國債券ETF
美國著名資產管理公司貝萊德（Blackrock）亦傳出無限期擱置推出投資中國債券掛鈎的交易所買賣基金（ETF）。該企原計劃於今年第二季在美國發行投資中國債券的ETF，並已獲監管部門批准。