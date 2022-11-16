熊屍遍地｜港股累飆2262點 輕取萬八 ATM成追貨目標 3日吸千億

中美元首會面釋出關係緩和訊號，利好股市氣氛，恒生指數昨再彈723點或4%，報18,343點，連升3日累飆2,262點，輕鬆收復萬七及萬八關。資金急追貨，成交額連續兩日逾二千億元，昨錄2,051億元再創5個半月高，ATM成追貨目標，正股3日成交額共逾千億元。

本周放榜的阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)為昨日升市火車頭，前者飆11%，推升恒指127點，連升3日累漲25.2%；後者揚10.5%，帶動恒指135點，連升3日累飆24.5%。連同昨漲6.3%的美團(3690)，ATM昨成交額合共高達406.8億元，連同46億元相關輪證成交，3股已佔主板成交額22%，為資金買貨主力。

國企股指數昨報6,269點，揚289點或4.8%；恒生科技指數報3,813點，漲259點或7.3%。港股通走資兩日後昨輕微吸資，滬深淨買額共2.55億元，惟美團仍錄近6.4億元淨沽額，騰訊則吸資近8億元。