火幣科技或無法從FTX提取1810萬美元加密貨幣資產 最多挫逾2成

火幣科技發公布，或無法從FTX提取1,810萬美元加密貨幣資產。（網上圖片）

火幣今早逆市低開1.7%，股價持續向下，最多跌21.4%，低見3.23元，最新報3.5元，下跌14.8%，最新成交增加至1070萬元。

火幣科技（1611）公布，其全資附屬Hbit Limited截至目前約有等值1810萬美元的加密貨幣存放在加密貨幣交易所FTX，其中約1320萬美元乃根據客戶交易要求的客戶資產，約490萬美元為Hbit Limited的自有資產。由於FTX的集團實體已於11月11日在美國申請破產保護，因此可能無法從FTX提取上述加密貨幣資產。

FTX破產，火幣科技亦受牽連。（網上圖片）

集團將委聘法律顧問向FTX查詢，同時為集團提供法律意見。集團將繼續採取一切適當措施與FTX聯絡，盡快提取上述加密貨幣資產，並採取一切必要行動維護集團利益。目前，公司認為該事件目前不會影響集團的正常業務營運。

火幣：事件目前不影響正常業務營運

由於Hbit Limited在法律上及營運上均獨立於集團其他業務實體，集團其他資產及業務不受影響。然而預計，倘該事件持續未能解決，集團的財務表現會受到重大不利影響。董事會將與集團核數師討論該事件對集團財務狀況的影響。

此外，集團控股股東兼執行董事李林擬向集團提供最高金額為1400萬美元的額外無抵押融資，不計息，公司將於有需時時動用作支付集團或無法從FTX提取上述加密貨幣資產所產生的客戶資產負債。