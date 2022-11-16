港股收市｜恒指挫86點 內房汽車股弱

港股連飆3日後今日整固，恒生指數最多挫312點，至萬八關邊，收市報18,256點，挫86點或0.5%；國企股指數報6,225點，失43點或0.7%；恒生科技指數報3,805點，跌8點或0.2%。主板成交額1,733億元。

A股向下，上證綜合指數報3,119點，跌14點或0.5%；深圳成分指數報11,235點，漲115點或1%；創業板指數報2,402點，失28點或1.9%。兩市成交額9,427億元人民幣。

騰訊放榜前逆市升

繼碧桂園(2007)後，雅居樂(3383)亦配股集資，內房股作跌市重災區，碧桂園全日或15.3%，報2.71元；碧桂園服務(6098)報17.18元，失2.56元或13%；龍湖集團(960)報20.35元，挫1.2元或5.6%，3股為表現最差藍籌；雅居樂則大跌23.3%或0.76元，報2.5元。汽車股亦大挫，小鵬汽車(9868)報35.15元，大跌7.3%；蔚來(9866)報88.85元，挫5.9%；永達汽車(3669)報4.25元，失5.6%；吉利汽車(175)則跌4.7%，報10.88元。

騰訊控股(700)放榜前造好，全日報294.4元，升6.4元或2.2%，推升恒指32點。

北水吸資增加，滬深港股通合共淨買額43.93億元，上海佔21.01億元，深圳佔22.33億元。