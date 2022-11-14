新秀麗扭虧為盈 銷售額升42%

按地區劃分並撇除滙率影響，除企業市場外，新秀麗第三季銷售淨額於全數地區均錄增長，並以歐洲及亞洲市場最勁，分別達68.7%及66%，佔集團銷售淨額最重近四成的北美州亦有36.4%增長。

扣除減值及重組費用等影響，上季經調整淨收入按年大增逾6倍至6,490萬元。銷售淨額按年升42%至7.91億元，按固定滙率計升54.7%；當季銷售仍低於疫情前，相當於2019年第三季約86%水平，如按固定滙率計，則已恢復94%銷售。

新秀麗（1910）公布截至9月底止第三季業績，隨着多國放寬社交距離及旅遊限制，旅遊業持續復甦，疫情對集團業績影響緩和。新秀麗第三季純利5,820萬元（美元．下同），扭虧為盈，去年同期虧損520萬元；每股基本盈利0.04元。

核心品牌銷售均見上升。新秀麗（Samsonite）品牌的銷售淨額於所有地區均有所增長，按年增加 59.8%，按不變匯率基準計算則增加 75.5%。Tumi 品牌的銷售淨額按年增加 22.5%，按不變匯率基準計算則增加 29.9%。American Tourister 品牌的銷售淨額增長45.2%，按不變匯率基準計算則增加 58.6%。

新秀麗在公告中指出，中國政府再度實施旅遊限制及社交距離措施，減慢當地銷售復甦步伐。第三季按固定滙率計，內地銷售淨額按年跌5.4%，但亞洲其他國家銷售淨額持續改善，當中以印度升幅最勁，按固定滙率計漲84.7%，香港按年亦多15.4%。如撇除內地貢獻，季內亞洲區銷售淨額按年增104.7%。

首三季轉賺逾1億美元

綜合今年頭9個月，新秀麗純利約1.15億元，同樣扭轉去年約1.48億元虧損的局面。累計銷售淨額20.61億美元，按年增加51.9%。毛利率按年升2.7個百分點至55.4%，原因是銷售淨額增加、產品價格上調，以及促銷折扣降低。

展望未來，集團稱以往在應對旅遊業衝擊時累積了經驗，並已採取措施提升盈利能力，相信將繼續有效駕馭當前環境。集團已選擇性地於旅遊需求復甦較快的市場增加廣告投放，計劃於今年餘下時間加大營銷投資，以推動銷售淨額增長，抓緊旅遊業持續復甦的機遇。