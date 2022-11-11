市場焦點｜連續4月放緩 美通脹7.7% 紓加息壓力

美國昨公布上月消費物價指數(CPI)按年升7.7%，較預期8%低，相對9月的8.2%升幅，亦放緩0.5個百分點，亦為今年1月後最低，並已連續4個月升幅放緩，按月則升0.4%；撇除能源及食品價格的核心CPI錄按年6.3%升幅，亦較預期的6.5%低。數據令美國下月大幅加息壓力稍降溫。
市場普遍認為通脹升幅稍放緩，與美國聯儲局連月大手加息後取得一定進展有關。按利率期貨顯示，下月美國加息半厘的機會率由56.8%，升至80.6%，意味大部分人不預計會再大手加息；而加息0.75厘的機會率亦由43.2%，大降至19.4%。
市場昨觀望美國通脹數據，影響股市動力。恒生指數昨在193點波幅上落，收市報16,081點，挫277點或1.7%，險守萬六大關及20天移動平均線(昨處15,906點)，惟連挫3日累計失514點。恒生科技指數報3,172點，瀉107點或3.3%。主板成交額僅921億元，為約3周的低水平。
阿里4日瀉一成 世盃概念落鑊
阿里巴巴(9988)成跌市主力，全日挫4.5%，為表現第三差藍籌，並拖低大市48點，連瀉4日，累失近一成。汽車股受特斯拉(Tesla)急挫拖累向下，吉利汽車(175)跌5.6%，藍籌最差；比亞迪(1211)失4.8%。相反，領展(823)放榜後捱沽1日即反彈，昨揚2.3%，藍籌最佳；另外資金追捧世界盃概念股，百威亞太(1876)升2.2%，同為啤酒股的華潤啤酒(291)揚1.3%。
至於港股通走資1日後昨再吸資，滬深合共淨買額40.3億元，騰訊控股(700)及美團(3690)吸資額明顯收縮，前者淨買額1.24億元，後者淨買額3.23億元。
低增長下投資機遇 大行薦5股
滙豐研究報告指，在投資增長大降及加息環境下，將今年香港經濟預測下調，由負0.5%，降至負3.1%，經濟在未來數據持續受壓，尤以房地產逆風最大，但金融表現會較強，建築及航空的盈利增長透明度高，並點名看好中銀香港(2388)、港交所(388)、中國建築(3311)、國泰航空(293)及新鴻基地產(016)，後者主要看好其主力大眾市場的銷售影響較小。