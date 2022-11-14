加密貨幣｜FTX申破產後據報逾10億美元客戶資產消失 傳多高層逃走 創辦人稱仍在巴哈馬

FTX申破產後，傳多名高層逃走，其創辦人SBF發簡訊稱自己仍在巴哈馬。（資料圖片）

《路透社》引述2名知情人士報道，上周申請破產的巴哈馬加密貨幣交易平台FTX有未經授權轉移客戶資金的交易，最少有10億美元（78億港元）失蹤。

消息人士稱，FTX聯合創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）最少把100億美元的客戶資金，轉至他的另一間公司Alameda Research，而其中一部分其後消失。消息人士稱，消失的資金約17億美元，另一消息亦估計有關缺口介乎10億至20億美元。

根據報道，SBF周日與其他FTX高層分享的訊息內披露有關情況，預期要到本周較後時間才會有更詳細資料，而SBF回應查詢時否認100億美元客戶資金被秘密轉移的指稱。據外媒報道，Alameda Research是SBF動用數以十億美元借得的客戶資金所成立。FTX與Alameda未有回應查詢。