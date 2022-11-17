加密貨幣｜FTX創辦人SBF：宣布破產是最大錯誤

FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）接受《Vox》的私訊訪問中承認自己「搞砸了」，又後悔申請破產保護。他稱自己最大的一次錯誤，就是「每個人都告訴我的，根據第11章申請破產保護。」他堅持如果FTX沒有宣布破產，以致他失去對財政問題的控制權，很多麻煩可以避免，約7成問題至今亦會得到解決。
他認為監管機構令所有事變得更差，又批評「他們根本不保護客戶！」對於自己一直積極配合華府推動建立「加密貨幣監管框架」一事，他表示「只是單純的公關手段」。
相信若沒有破產7成問題至今已解決
不過數小時後，SBF似乎試圖「救火」，發推特表示，表示自己的言論輕率及過於強烈，稱有關訪問內容屬訊息換，原意並非要公開。他在推文中又表示，「作為監管者真的很難。他們有一項不可能完成的工作：監管整個增長速度超過其授權允許範圍的行業。因此，他們往往最終無法像理想情況那樣進行監管。」
FTX在推特的官號亦發聲明，表示SBF辭職後其言論不代表公司。公司正與全球多個監管機構保持聯絡，包括美國證監會（SEC）。
SBF上周五向美國法院申請破產保護，並辭去行政總裁一職。SBF認為為，自己應該繼續嘗試籌募更多資金，並相信可以在1個月內開始該客戶悉數提款。《華爾街日報》早前報道，SBF努力籌集資金，惟沒有投資者承諾出資，而即使獲得新的資金，FTX仍要與債權人談判並獲得破產法院的批准。
堅稱FTX無挪用資金 早前流出資金為駭客攻擊
對於有報道指，FTX挪用客戶存款的指控，SBF堅稱公司從未如報道中所說直接使用客戶資金。他表示，Alameda 從 FTX 的資產負債表中借出資金作為投資用途，而用於投資的資金遠遠超過他所意識到，最終導致 FTX 容易受到相當於銀行擠兌的影響。他證實在本月12日從 FTX流出6.62億美元資金確實是駭客攻擊，並暗示該名駭客可能是「前員工，或是攻擊前員工電腦的惡意軟體」。
至於他的下一步，他表示還有兩周時間來籌集 80 億美元，並稱這「基本上是他餘生中最重要的事情」。