內房暴漲｜恒指累彈23% 港股乍現技術牛 摩笛轉軚

內地放寬入境檢疫加上出手提振樓市，掀起股市巨大漣漪，恒生指數連續兩日走高累升千五點，昨一度重越萬八關，高見18,011點，較10月底低位14,597點，已累漲23.3%，乍現低位反彈逾兩成的「技術性牛市」，內房股更出現報復性連日暴漲，碧桂園(2007)連升7個交易日，累彈1.8倍。近月 大市目標價極浮動的摩根士丹利，繼上月底下調港股目標價後昨又極速轉軚，將恒指基本目標上調7.7%，至18,200點，最牛看22,000點，潛在升幅最多25%。

恒指昨收市升幅收窄，報17,619點，升294點或1.7%，兩日累飆1,538點；國企股指數報5,979點，升112點或1.9%，即市高位6,137點，亦較上月低位4,919點，累升24.8%，即亦出現「技術性牛市」；恒生科技指數報3,554點，漲62點或1.8%，昨高位3,685點，更已由低位累彈35.5%。大市成交亦變活躍，主板成交額2,049億元，為5個半月來最多。

