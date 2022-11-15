優質房企准取預售資金助保交樓 限竣工所需總額最多3成

繼中國人民銀行支持內房再融資2,500億元（人民幣．下同），及聯同銀保監推出16招讓房企債務延期一年後，人行昨日再聯同銀保監會及住建部發布《關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知》，幫助優質房企能夠彈性取用預售款，上限為確保項目竣工交付所需總額的最多30%，用於樓盤項目專案工程建設和償還專案到期債務。

有關通知鼓勵商業銀行按市場和法治原則，在充分評估信用風險等因素後，可向該些「經營穩健、財務狀況良好的優質房地產企業」開展保函置換預售監管資金業務，通知亦表明，對「施工進度明顯低於預期的專案」要加倍審慎。

所謂「預售監管資金」，即房地產發展商興建項目期間，預售樓花時收取訂金、首期和按揭貸款等預售資金，並存入託管銀行的「監管賬戶」內金額。根據通知，在合資格銀行和內房合作下，可正式提取預售資金，勢有助房企周轉。

發出保函的商業銀行，監管評級最低為4級，資產規模不可低於5,000億元，保函額度計入對內房及其集團的統一授信額，意味着房企貸款較集中的銀行難以全力支持，而申請的內房亦不可為商業銀行主要股東。據報內地多家銀行昨晚舉行內部會議，討論進一步加大房地產信貸投放力度。

分析料陷財困內房無法受惠

有分析認為，今次政策力度不及2,500億元人民幣金援及16招，事關今次明確要求如內房的監管帳戶內剩餘資金不足以支付項目工程款，出函的商業銀行應立即履約墊付，並且墊付資金應足額計提撥備，將影響銀行自身的財務情況。在市場化行為下，商銀將衡量自身風險才會願意發出保函，所批額度亦要視乎內房的建築款是否足夠到位，故內房最終未必能取得最高限額，甚至只能少數動用帳戶資金。

此外，今次通知亦明確是「經營穩健、財務狀況良好的『優質』房地產企業」才有份參與，意味目前已出現風險或陷財困的內房已無法受惠，相信最終只有部分優質內房、國企能受益。