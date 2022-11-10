企業放榜｜蔚來第三季虧損擴大至41億人幣

蔚來(9866)指，第三季虧損擴大至41.42億元(人民幣，下同)(約45.4億港元)，去年同期蝕28.58億元，而第二季則右27.45億元。營業額130億元，升32%，毛利17.3億元，跌12.9%，毛利率13.3%，挫7個百分點。

至於非公認會計準則經調整淨虧損大幅增至34.9億元，去年同期蝕5.7億元，非公認會計準則經調整經營虧損亦飆至32.5億元，去年則為7.2億元。

上季車輛交付量達31,607輛，其中包括22,859輛高端智能電動SUV，以及8,748輛高端智能電動轎車，分別按年增29.3%及按季漲26.1%。上月交付10,059輛汽車，同比增長174.3%，截至10月底累計汽車交付量達259,563輛。

上季交付量創歷史新高

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌指，上季交付量創歷史新高，隨著針對不同細分市場基於NIO Technology 2.0新車型的交付，尤其自ET5於9月到店後，看到用戶需求和客流量呈現強勁增長態勢，預計ET5的交付將助力今季整體收入增長顯著加速。為滿足日益增長的用戶需求並縮短等待時間，將保持與供應鏈合作夥伴密切合作，以加快生產及交付。

今季交付量料升 71.8% 至 91.7%

另外，該股預期今季車輛交付量為43,000輛至48,000輛，按年增長約71.8%至 91.7%。營業額料介乎173.68億至192.25億元，漲75.4%至94.2%。

該股今日收市報70.35港元，挫13.2%或10.7港元，成交約2.4億港元。