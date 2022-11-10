企業放榜｜中芯預期第四季收入及毛利率齊跌

中芯國際(981)指，第三季純利4.7億美元(約36.7億港元)，按年增46.5%，按季減8.5%，營業額19億美元，按年漲34.7%，出貨量有所下滑，毛利7.4億美元，升58.6%，毛利率38.9%，多5.8個百分點。

上調全年資本開支至 66 億美元

另外，該股預期今季收入將按季減13%至15%，毛利率介乎30%至32%，按季再縮6.9至8.9個百分點。今季度受手機、消費領域需求疲弱，疊加部分客戶需要緩衝時間解讀美國出口管制新規而帶來的影響，銷售收入預計環比下降。根據前三季度業績和四季度指引中值，全年收入料約為73億美元，同比增長約 34%，毛利率預計約38%。全年資本支出預期由50億美元，上調至66億美元。

出口管制規則 料對生產營運有不利影響

關於近期美國更新修訂的出口管制規則，根據初步解讀，該新規對該股生產運營有不利影響，將與供應商保持密切溝通，對新規中一些概念的厘清以及對影響評估工作仍在持續進行中。此外，結合當前宏觀經濟的走勢和去庫存的節奏，還未看到行業有復甦跡象，由於這一次周期疊加多重複雜的外部因素，調整持續時間可能更長。該股的發展在行業景氣的時候離不開乘勢而為，在行業困難的時候更離不開堅持和耐心，強調對中長期發展依然充滿信心。

該股今日收市報16.68元，跌2.3%或0.4元，成交約2.4億元。