企業季績｜微博上季轉蝕1.3億 收入挫25%

微博(9898)公布截至9月底止第三季度淨虧損1,710萬美元(約1.33億港元)，去年同期賺1.82億美元；非公認會計準則(non-IFRS)淨利潤1.19億美元，少43.2%；淨收入4.54億美元，按年少25.3%；經營利潤減42.2%，至1.23億美元；每股虧損7美仙。累計首9個月，集團淨虧損5,636萬美元，去年同期則賺3.13美元；淨收入13.88億美元，少15.4%；每股虧損24美仙。

廣告及營銷收入少 27%

分部表現方面，集團上季廣告及營銷收入3.934億美元，跌27%，主要受累宏觀因素導致的廣告需求疲弱及內地新冠肺炎疫情的影響，以及同比匯兌變動產生負面影響；增值服務收入6,010萬美元，跌14%，主要由於會員服務收入減少。

微博指，於今年3月宣布可在未來12個月內回購總額不超過5億美元的美國存託股份，截至9月底止，已根據該計劃回購約310萬股美國存託股份，總成本為5,770萬美元。

微博首席執行官王高飛指，上季度微博的用戶規模和活躍度保持穩健，主要得益於用戶運營效率的持續提升。同時，在業務逐步恢復的過程中，集團持續優化成本費用結構，提升公司運營效率和現金流的產生能力，使微博保持長期競爭力。

微博今日收報121.4港元，升2.1港元或1.8%，成交額1,140萬港元。