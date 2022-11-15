亞馬遜創辦人貝索斯捐身家？逾千億美元財富擬有生之年大部份捐出

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）接受美國新聞網絡《CNN》訪問時表示，他計劃在有生之年捐出大部份財富，以應對氣候變化及減少不平等。他並未說明受惠的特定慈善機構，或者在何時捐出多少錢。
這次是貝索斯首次表明「捐身家」的意願。股神畢菲特（Warren Buffett）及微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）等全球數百名富豪早前都簽署《捐贈誓言》（Giving Pledge），不過貝索斯一直未有與，因而飽受外界批評他沒有將財富用於慈善方面，更與全球首富馬斯克（Elon Musk）一樣被指是吝嗇的富豪。
貝索斯表態，是他在向知名鄉村歌手兼慈善家Dolly Parton捐贈1億美元於慈善用途後，和伴侶Lauren Sanchez在專訪中首次對外公開自己捐身家的意向。
貝索斯和其他企業家因耗資搞太空旅行，卻沒有花費處理解決地球上的問題而備受抨擊；他個人亦因為亞馬遜在氣候變化方面的記錄，而受到員工批評。
耗資搞太空旅行「忽略」地球惹批評
後來，貝索斯向他於2020年發起以應對氣候轉變的地球基金（Bezos Earth Fund）捐出100億美元。
貝索斯於1994年創立的互聯網零售商亞馬遜，並因亞馬遜的業務擴張好一段時間成為全球首富，高峰期財富多達2,140億美元。他於2021年卸任亞馬遜首席執行官，但目前繼續擔任董事會主席，是全球第三富豪，估計身家仍多達1,240億美元。他同時擁有華盛頓郵報和太空旅遊公司Blue Origin。