JMA香港國際珠寶節11.24回歸 入場掃3折珠寶鑽飾兼贏豐富獎賞

臨近年尾，特別多晚宴及派對需要盛裝打扮出席。對於各位精緻女生來說，妝容及衣著要跟上當季潮流，若再配戴一套大方得體的首飾，絕對能夠為整個造型加分，閃耀全場！第30屆「JMA香港國際珠寶節」，將於11月24日至27日，回歸香港會議展覽中心。第30屆「JMA香港國際珠寶節」獲得UFI國際認證，開放予業內及公眾買家，亦是疫情3年以來，雲集最多海外參展商的本地珠寶展。不少參展商更乘勢推出「精選產品大減價」，多款串飾、手鏈、戒指、項鏈、吊墜及耳環等低至3折起發售，只限場內選購，小資女們不想錯過年度至筍優惠，就記得11月21日前到http://bit.ly/3UEscsv預先登記，取得免費入場證（價值港幣$80）入場掃貨！
精選3折產品：
舊香港時光主題打卡區
今年JMA香港國際珠寶節一反傳統，打破珠寶展覽的既定模式，於展館1A設「舊香港時光」主題拍攝區，配合經典懷舊裝飾，營造復古氣氛，帶大家穿梭到80年代的香港，參加大會準備的珠寶派對。於「舊香港時光」打卡更可換領懷舊小食，不論視覺與味覺都感受到懷舊氣氛。
幸運大抽獎隨時贏走Hermès手袋
一如以往，今屆珠寶節亦設有「JMA幸運大抽獎」，將於4天展會期間，每日送出一個法國經典品牌Hermès Picotin 18系列手提包，4天顏色均有不同，所有入場人士均可獲抽獎券一張，購物滿$3,000，更可額外換領一張抽獎券，每次最多可換20張，多買多中。
另外，今年更破天荒推出「JMA即揭即中大激賞」，凡入場參加JMA香港國際珠寶節，即可獲發「JMA即揭即中卡」乙張，獎品包括Sinomax魔形頸枕、百貨公司現金券、超市現金券等，人人都有機會中獎！
設計師及名人分享珠寶知識
適逢今年珠實節邁向第30屆，大會除了為大家搜羅各款精美首飾及優質原石外，更準備了各項精彩節目，當中包括邀請到著名珠寶設計師及名人舉行分享會，務求令各位珠寶愛好者有更好的體驗。
第30屆JMA香港國際珠寶節
日期：2022年11月24至27日
地點：香港會議展覽中心展館1
立即登記免費入場證（免港幣$80入場費）：http://bit.ly/3UEscsv
珠寶節詳情：https://www.jewelryshows.org
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