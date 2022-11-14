Aqua Restaurant Group 呈獻精緻聖誕美宴

Aqua Restaurant Group餐飲集團以窩心的應節佳餚迎接冬日，讓賓客在全城多個熱點以時尚的方式慶祝新年，並在城中絕佳位置欣賞維港煙花匯演。
aqua精心打造聖誕佳餚
今年聖誕，不妨到尖沙咀 H Zentre 17 樓的 aqua 享用意日盛宴，以別具一格的方式為佳節掀開序幕。五道菜聖誕晚宴的菜式包括「帝王蟹海膽粗意粉」，配上羅馬椰菜花和番茜醬，滋味無窮。意大利行政總廚 Andrea Mura精心炮製的「烤羊鞍」配以焗芹菜蓉、紅蘿蔔蓉和濃郁的松露羊肉醬，教人回味不已。至於日籍行政總廚岩橋達也（Iwahashi Tatsuya）的「香烤智利鱸魚配牡丹蝦」佐以清爽的柚子味噌，同樣令人垂涎。壓軸登場的「聖誕禮盒」甜品賣相精緻，以雲呢拿巴伐利亞、肉桂、黑朱古力、榛子和海鹽焦糖製成。聖誕晚宴將於12月1日至1月8日期間供應，每位定價港幣1,288元。
aqua|香港尖沙咀中間道15號H Zentre 17 樓|T 3427 2288| www.aqua.com.hk|FB @aquahk|IG @aquahongkong
聖誕節到胡同品嚐香辣美食
與家人好友一邊欣賞香港標誌性的醉人城市景色，一邊享用中國北方盛宴。胡同將於12月16 日至22日呈獻「冬至晚宴」，除了「胡同口水雞」和「松露鮑魚」外，其他冬季窩心美食還包括「花椒金湯桂花魚」和新菜式「豉油皇香煎虎蝦」。此外，賓客可於12月23日至27日期間到胡同享用「聖誕晚宴」，品嚐「龍蝦帶子脆多士」和「尖椒牛柳」等美食。以上兩款十道菜美宴同樣每位定價港幣 880 元，是與摯愛親朋聚餐的理想之選。
胡同|香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 18 樓|T 3428 8342 | www.hutong.com.hk | FB & IG @hutonghk
到Dim Sum Library 歡度佳節樂享天倫
於12月13日至27日前往太古廣場，可品嚐填滿香濃栗子內餡的節日特色「雪人包」（港幣 88元三個）。若想在盡情購物後好好補充能量，Dim Sum Library 的「Dinner Stories 」晚市點心放題可謂適合不過。晚市放題逢周一至周四下午5時30分至9時供應，賓客可於兩小時內無限量享用多款深受歡迎的點心和佳餚，每位定價港幣438元。現凡於12月惠顧「Dinner Stories」晚市點心放題，更可獲贈一杯Prosecco意大利氣酒，為佳節更添氣氛。
Dim Sum Library|金鐘太古廣場 1 樓 124 號舖|T 3643 0088 | www.dimsumlibrary.com.hk | FB & IG
在Cantina以正宗意大利風味慶祝聖誕節
12月1日至1月8日，賓客將可在 Cantina 享用四道菜的「節日嚐味美宴」，慶祝佳節。美宴每位港幣 988元，先以意大利小食和「西西里紅蝦布拉塔芝士粗意粉」等特色美食喚醒味蕾，然後享用不容錯過的主菜「牛頰肉配松露薯蓉和蜜汁蘿蔔」。甜品方面，賓客將可在傳統的「聖誕水果麵包配 zuppa inglese 雪糕」中品嚐到意式忌廉杯的滋味。於賓客面前即席組合的經典「意大利芝士餅」備有開心果或榛子口味，別具特色。
Cantina及The Dispensary Bar|中環荷李活道10號「大館」1座1樓|T 2848 3000| www.cantina.com.hk| FB & IG @cantinahk
在 The Chinese Library享用冬日特色美食
12月1日至1月8日期間，賓客將可享用行政總廚李振龍（Junno Li）匠心炮製的「節日晚宴」，包括令人垂涎的「胡椒雞湯小籠包小籠包」、「陳皮火鴨絲羮」和李師傅的招牌菜「龍皇披珍珠甲」。而在12月22日至23日和1月1日期間，賓客更可品嚐特色「冬至晚宴」，精選菜式包括「天籽蘭花海參燉螺頭」和「黃燜原隻花膠筒」。兩款八道菜冬季美宴同樣每位定價港幣988元。
The Chinese Library|中環荷李活道10號「大館」1座1樓|T 2848 3088 | www.chineselibrary.com.hk|FB & IG @thechineselibrary