香港迪士尼樂園主題跑明年回歸 「奇妙一百年」主題選手包 11月28日有得報名！

「香港迪士尼樂園10K WEEKEND 2023—AIA VITALITY健康程式全力支持」跑步盛事相隔三年後強勢回歸！今年參賽者可跑遍七大主題園區，更有「奇妙一百年」主題選手包。11月28日起接受公眾報名，迪士尼fans一定不能錯過！

跑遍七大主題園區

參加者將跑遍七大主題園區，更可以首度穿過奇妙夢想城堡的拱門，盡情享受貫穿樂園多個迪士尼故事景點的跑步路線。一共有4個不同主題跑：「Marvel超級英雄10公里跑」、「彼思好友5公里跑」、「Duffy與好友3公里跑」，以及合家歡的「米奇與好友兒童跑」！賽事將於2022年11月28日起接受網上報名，馬上約好親朋好友組團出發，投入香港迪士尼樂園度假區體驗獨一無二的跑步體驗！

為慶祝華特迪士尼公司邁向100周年，迪士尼朋友更首次以全新「奇妙一百年」主題服飾參與打氣陣容！樂園亦將會捐出活動的部份收益予香港傷殘青年協會，繼續推動多元及共融的文化，亦鼓勵殘疾人士一起參與這場奇妙的跑步盛事。