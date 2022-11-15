香港學校│寶血幼稚園 高廣度教學 培育學生發展成長

寶血幼稚園的教學宗旨是以兒童為中心，培養他們擁有喜樂的心，同時致力發展全人的優質教育，啟發兒童主動學習、建立自信、培養品德、認識愛主愛人的信仰真諦。務使兒童在自由活潑、友愛共融的校園內，喜樂地成長。 圖：李睿哲 文：袁雅婷

高廣度教學 啟迪成長

學校以高廣度作為教學模式已經20多年，最重要是透過計劃、實踐、回憶三個過程，培養孩子懂得思考、發問、解決困難。這個教學模式由兒童幼小時開始栽培，直到他們畢業時已經養成很好的習慣，並啟迪小朋友不斷成長。

多思考 多規劃

校長甘修女續舉例，無論是幼兒班、低班或高班的學生，學校都推行高廣度教學。幼兒班學生年紀較小，未能那麼快自行計劃，他們可以做到的只是規劃活動的先後次序，例如上學時想先吃東西，便可以將吃茶點放在首位；之後再可以選擇跟隨老師進行活動；再到家庭角玩耍等。而學生每日都會有不同的先後次序選擇，藉此培養孩子多思考及規劃每天的活動。另外，當所選的事項碰上困難時，小朋友也能思索怎樣解決。

低班及高班的學生可因應主題的內容，自我計劃及思量怎樣進行，例如其中一個主題「小女巫飛不起」，而她飛不起的原因是甚麼呢？可能是她吃太多發胖了，於是孩子便想，怎樣才能不讓女巫再胖下去呢？或者可以從食物方面著手，例如選擇適量及有益的食物。思考後大家便一起商討怎樣選擇，之後孩子就可以決定餐盒中裝入甚麼食物，幫助小女巫不再增肥。