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2022-11-11 14:35:00

雙11優惠｜雙11各大商戶優惠合集 豐澤限量產品低至$11/LA MER精華面霜半價(持續更新)

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雙11優惠｜雙11各大商戶優惠合集 豐澤限量產品低至$11/LA MER精華面霜半價(持續更新)

雙11優惠｜雙11各大商戶優惠合集 豐澤限量產品低至$11/LA MER精華面霜半價(持續更新)

踏入11月，意味每年的雙11優惠又到，包括電器、美妝、手機及家居等範疇，產品包括Apple iPhone 14 PlusAirpods ProSamsung Galaxy Z Flip4摺機。另外，LA MER精華面霜以半價發售，LANCÔME「小黑瓶」更低至4折，各位記得趁平入貨了。

11優惠｜蘇寧網店

蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至1112日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動，各款人氣電子產品及家庭電器優惠低至2折，雙11更有低至$11.11優惠產品，限量搶購。全場更有滿減優惠，推廣期間購買指定產品每滿$500即減高達$100 (指定手機或電腦產品每滿$500即減$50；購買指定通訊配件每滿$500即減$100；購買指定小型電器產品每滿$200即減$20、每滿$300即減$40或每滿$500即減$80)，一次過購買不同電器，買得多，優惠越多。

蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至11月12日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動。

蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至11月12日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動。

除此之外，蘇寧網店接受AlipayHKWeChat Pay HKPayMeTap&Go消費券支付，憑優惠碼「CVS50」更可領取優惠券，單一消費滿$1,500即享$50優惠。由即日起至20221231日，憑DBS信用卡於蘇寧網店hksuning.com簽賬即可享高達$960回贈。另外，即日至20221231日登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券。

香港蘇寧網店《雙11勁「賞」Shopping》優惠

De'Long hi ECAM23.460.B 全自動即磨咖啡機 蘇寧價 $4,990 (建議零售價 $12,588、只限11月5至7日) De'Longhi CTOE2003.R 多士爐 蘇寧價 $398 (建議零售價 $828) Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8GB+256GB Bora紫/冰川藍/杏桃粉/石墨黑 蘇寧價$6,998 (建議零售價$8,298) Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi 16GB+512GB 炭灰黑 蘇寧價 $9,628 (建議零售價 $11,188、11月8至10日)

香港蘇寧網店《雙11勁「賞」Shopping》推廣

優惠期：2022112日至1112

網站：https://bit.ly/3N5ivjL

 

11優惠｜豐澤

豐澤在官網舉行雙11優惠，由即日至1111日，一連10天每日早上10點更新，每日都有不同主題，限量熱賣產品低至$11，購買任何產品送$100電子優惠券，並有高達總值$800折上折優惠碼。

豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 豐澤雙11狂歡購物折 高達總值$800折上折優惠碼 購買任何產品送$100電子優惠券

豐澤雙11優惠

推廣日期：即日起至1111

網站：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/double-11

 

11優惠｜MUJI 無印良品

MUJI week無印良品週間」將於1111日至1120日舉行。優惠期間，MUJI passport手機app的會員，可專享全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外9折及積分奬賞；店內同時提供多項限定商品優惠，包括服飾、生活用品及食品等。

MUJI week會員專享優惠：

．全店購物或餐飲消費額外九折優惠：MUJI passport會員於無印良品購物或Café&Meal MUJI餐飲消費專享額外九折。優惠適用於正價及折扣商品。

．額外100 MUJI積分獎賞：MUJI passport會員單次消費淨值滿$2,000或以上，可額外獲贈價值$100 MUJI積分。

．限定商品優惠：店內提供多項限定商品優惠，讓會員以優惠價格選購秋冬服飾、生活用品及食品等。

 

即睇優惠產品：

雙11優惠｜MUJI 無印良品 男/女裝撥水加工束繩便服鞋 原價：$195 優惠價：九折 ($176) 會員價：額外九折 ($159) 羊毛圍巾 原價$150–$280 優惠價：八折 ($120–$224) 會員價：額外九折 ($108–$202) 女裝針織抓毛服飾 原價：$180 –$280 會員價：九折 K$162 – $252) 耐熱玻璃容器 原價：$45 –$135 優惠價：九折 ($41–$122) 會員價：額外九折 ($37–$110) 即沖湯包 原價：$28 – $68 優惠價：九折 ($26 – $62) 會員價：額外九折 ($24 –$56)

11優惠｜Laura Mercier

Laura Mercier官網由111日起至1114日，呈獻全年至抵優惠，多款人氣皇牌妝品低至5折，包括必搶No.1皇牌蜜粉套裝即時買14，秋冬必備水潤持久氣墊粉底套裝買15，更額外加碼多重限時禮遇。

Laura Mercier【買1享4】59折 No.1皇牌蜜粉套裝 $370 (價值$625) ．限量版柔光透明蜜粉–Translucent (貨裝) ．天鵝絨粉撲 (貨裝) ．柔光透明蜜粉3.5g ．迷你天鵝絨粉撲 Laura Mercier【買1享2】67折 極致持久水凝潤澤妝前底霜套裝 $390 (價值$585) ．極致持久水凝潤澤妝前底霜 (貨裝) ．極致持久水凝潤澤妝前底霜 - 25ml Laura Mercier【買1享5】63折 輕奢鑽光氣墊粉底套裝 $450 (價值$720) ．極致持久鑽光氣墊粉底 (貨裝) ．極致持久活膚精華妝前底霜 - 3ml ．迷你極致絲滑唇膏 ．氣墊粉撲 x 2 Laura Mercier【買2送1】 輕感親膚定妝噴霧 $660 (價值$990) 輕感親膚定妝噴霧 – 100ml (貨裝) x 3

驚喜額外禮遇

購買任何正價唇部產品，即送全新粉金玫瑰柔光唇膏 #琉光玫瑰 貨裝(價值 $280)購買任何2件產品/套裝，輸入優惠碼「D11」，即可獲贈皇牌禮遇4件裝(價值$335)購物滿$1,111，輸入優惠碼「DBRUSH，即可額外獲贈曲線亮采蜜粉掃(貨裝)(價值$370)

【輸入優惠碼:D11】購買任何2件產品/套裝，即可獲贈皇牌禮遇4件裝(價值$335) 購買任何正價唇部產品，即送全新粉金玫瑰柔光唇膏 #琉光玫瑰 貨裝(價值 $280) 【輸入優惠碼:DBRUSH】購物滿$1,111即可額外獲贈曲線亮采蜜粉掃(貨裝)(價值$370)

LAURA MERCIER網店: https://bit.ly/3FsaWSs

 

11優惠｜NARS

NARS1111日至1119日，在香港分店及官網同步舉行「11.11年度美妝盛典」，在店舖及網上購買任何2件正價產品即可獲全單8折【NARS20OFF】，官網購物更享限時滿額加倍優惠。網上購物滿$1,200可享75折優惠【NARS25OFF】，滿$1,600更可享低至7折折扣優惠 NARS30OFF】，年末將至，是時候以時尚閃爍美妝好好犒賞努力了一年的自己。雙11過後還對NARS彩妝念念不忘的話，112224日期間3款彩妝包括胭脂、眼影及唇膏推行3天快閃優惠。

胭脂優惠價 $230 (原價$310) – 74折 優惠碼: FLASHBLUSH 四色眼影優惠價 $330 (原價$440) – 75折 優惠碼: FLASHEYE 唇膏優惠價 $190 (原價$250-$280) – 低至68折 優惠碼: FLASHLIP

限時Black FridayCyber Monday禮遇

除此之外，網店更加推112526Black Friday購買指定美妝購物低至5折發售，以及1128Cyber Monday指定美妝正價產品享7折優惠。1128Cyber Monday於官網購買指定美妝正價產品，更可7折優惠，輸入優惠碼【CYBER】。

AUDACIOUS透薄霧面唇膏(CLAUDETTE) 特價：$137.5 (原價：$275) UNWRAPPED唇膏套裝 特價：$220 (原價：$440) 柔霧面頰彩妝組合II 特價：$220 (原價：$440) 新年限量版 TAJ MAHAL四色眼影組合 特價：$220 (原價：$440)

NARS官方網店：https://www.narscosmetics.com.hk/

 

11優惠｜莎莎 皇牌套裝、護膚、美妝及香水低至18

莎莎由114日至20日推出「莎莎美麗激減Mega Sale」，帶來眾多人氣品牌如LA MERla prairieGUERLAINESTĒE LAUDERclé de peauYSLDiorJO MALONE等低至18折優惠，部分部分產品於莎莎網同步發售 https://www.sasa.com.hk/

多款貴婦級精華低至4折　

被稱為貴婦級精華ESTĒE LAUDER「小棕瓶」、LANCÔME「小黑瓶」以及CLARINS皇牌賦活雙精華，含矜貴及高濃縮營養護膚成分，加上有顯著的逆齡及保濕功效，成為不少女士的大愛。另外，每逢轉季，皮膚面對突如其來的天氣轉變，隨之出現不少問題，具修復力及保濕功效的精華及面霜能舒緩敏感肌膚，達至鎖水修護，時刻維持最佳狀態。

ESTĒE LAUDER 升級再生基因修復精華 100ml $608(建議零售價 $1,545) ESTĒE LAUDER 新生活膚彈活輕型面霜 75ml $568 (建議零售價 $1,010) LANCÔME 升級版嫩肌活膚精華肌底液 115ml $780(建議零售價 $1,850) SHISEIDO重點抗皺亮白修護乳霜20ml $440(建議零售價 $890) SHISEIDO終極再生乳霜 75ml $468(建議零售價 $930) Cle de peau基礎保養精華乳組/霜組3件裝 $1,559 (建議零售價 $2,835) LA MER精華面霜60ml/100ml 莎莎美麗激減價 $1,498/$2,298 (建議零售價 $3,010/$4,540) ORIGINS第四代靈芝菇菌抗逆健膚精華水 200ml $125 (建議零售價 $370) SK-II 護膚精華套裝230ml+30ml $868 (建議零售價$1,845) 莎莎美麗激減Mega Sale 莎莎美麗激減Mega Sale 莎莎美麗激減Mega Sale 莎莎美麗激減Mega Sale

11優惠｜大家樂

大家樂將於雙11帶來「孖住買　拾一折」優惠，網店eatCDC.com 將於20221111日上午11時正起，推出9款限量二人餐券，買第二件即享1折優惠，餐券涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐時段，每張訂單最高節省超過$120

打堅爐火鍋餐人均低至$6.8

二人餐券包括人氣之選「焗素豬扒飯」二人餐、「鐵板餐」二人餐，以及「打堅爐火鍋」二人餐等。以1折優惠價而言，超荀之選當然是「打堅爐火鍋」二人餐，僅需$13.5（人均$6.8）﹔CP值最高首選以低至$5歎「快趣桶」二人餐 (人均$2.5)9款二人餐每款限量200份（共1,800份），售完即止。

上述優惠於上午11點準時開賣，每張訂單限買2件二人餐及可享第二件1折優惠1次，1折優惠以最低價格之產品計算。以購買「打堅爐火鍋」及「鐵板餐」二人餐為例，價錢較低的「鐵板餐」二人餐可享1折，結帳總額將為$147.5 （「打堅爐火鍋」二人餐$135 +「鐵板餐」二人餐1折價 $12.5）。

「孖住買　拾一折」震撼優惠

日期及時間：20221111日上午11時起發售

購買方式：登入eatCDC.com或透過Club 100.0手機程式登入eatCDC.com，訂購以下九款二人餐（每訂單限買2件）， 第二件即享1折優惠，每張訂單可享此優惠1次，折扣以最低價格之產品計算。二人餐數量有限，售完即止。

「金粟肉絲銀針粉」二人餐$66、第二件1折價$6.6 「招牌食晨早餐」二人餐 $65、第二件1折價$6.5 「鷄翼西多士」二人餐 $55、第二件1折價$5.5 「快趣桶」二人餐 $50、第二件1折價$5 「打堅爐火鍋」二人餐 $135、第二件1折價$13.5 「焗素豬扒飯」二人餐 $95、第二件1折價$9.5 「老火湯小菜」二人餐 $110、第二件1折價$11 「意粉環球風情」二人餐 $70、第二件1折價$7 「鐵板餐」二人餐 (只限堂食) $125、第二件1折價$12.5

11優惠｜CASETiFY

手機配件品牌 CASETiFY 推出全年最大限時優惠，於CASETiFY官方網站或門市購買一件指定產品即享85折；兩件75折；3件可享7折優惠（聯乘系列除外）。iPhone 14系列產品亦首次參與優惠推廣活動，優惠期由11913日，顧客可透過 casetify.com 或前往 CASETiFY STUDiO 門市選購產品。 限時優惠同時適用於本地及海外熱門藝術家系列，例如由香港插畫家Sowinghong設計的Cheap Century搞笑角色阿婆&大麻成，以及可愛的罐頭豬LuLu

人氣手機背帶套裝亦將加入推廣行列。可調節繩索手機背帶可延長至150厘米，可以根據需要隨意調整，手機背帶適用於大部分手機殼，將電子配件融入您的無拘束體驗。手機背帶以耐用優質的編織物料製成，低敏性用料可預防皮膚敏感，更具備防水和防汗功能。

 

CASETiFY 雙11優惠 阿婆&大麻成手機殼 罐頭豬LuLu手機殼 CASETiFY 手機背帶套裝

11優惠｜IKEA

由即日起至1114日，惠顧IKEA網店即可享有雙11網上限時優惠，過千款產品包括床上用品、家居收納產品、煮食用具及餐具等低至85折。另外，於網店購物全單滿港幣$4000，更可有免費送貨服務。

KOPPLA 四頭拖板 $76.4/2件 (原價$89.9/2件) SKUBB貯物盒(6件套裝) $50.9 (原價$59.9) SOLKLINT 座檯燈 $144.4 (原價$169.9)

11優惠｜Love, Bonito

Love, Bonito119日起一連5日舉行雙11年度激減優惠，逾3,000款服飾低至2折，減價單品眾多，上衣及下身款式低至$350下；連身裙及褲款低至$400下；外套低至$500以下。此外，消費滿指定金額更享有額外折扣。訂單消費滿港幣$700，可享額外9折優惠（輸入FUN10）；訂單消費滿港幣$1,100，可享額外85折優惠（輸入FUN15）；訂單消費滿港幣$1,800，更可享額外8折優惠（輸入FUN20）。

 

Love, Bonito11年度激減優惠

日期及時間：2022119日上午11時起至1113日晚上2359分止（適用於官網及中環旗艦店）

優惠網址：https://bit.ly/LBHKSDS（將於2022119日上午11時開始）

官方網址：https://bit.ly/LBHKSDS

旗艦店地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D

營業時間：10:00am10:00pm

Relaxed Crew Neck Jumper $159 (Original price $359) Gracyn Sash Tie Wrap Coat $479 (Original price $739) Lillet Button Down Puff Sleeve Top $169 (Original price $279) Pauly Classic Button Down Cardigan $179 (Original price $379)

11優惠｜CuboAi 

CuboAi由具有科技專業的在職父母及兒科醫生等組成，以「智慧寶寶攝影機」監察0-5歲或以上孩子的日常安全、健康、睡眠狀況，更可以紀錄珍貴成長片段。寶寶攝影機具備1080p HD超廣角鏡頭、亮度感測器、手動旋轉90度鏡頭，當偵測到孩子的口鼻被異物正被覆蓋或睡眠翻身時等危險情境發生時，父母手機可即時收到警示通知。攝影機可同時追蹤孩子的咳嗽症狀，並將最新的20秒咳嗽影片推送通知給爸媽，讓父母即時掌握小寶貝的身體狀況。攝影機更可留住孩子的哭笑和其他大幅度的可愛動作，更會按照寶寶的年齡，整理出專屬的時光相簿。品牌由即日起至1114日推出雙十一限時優惠，是新手父母的入心好時機。

官方購買連結：https://bit.ly/3UtCL13

雙11優惠｜CuboAi Plus CuboAi 寶寶好眠組，包括：CuboAi Plus 智慧寶寶攝影機、CuboAi寶寶好眠板、立地支架、夾床支架及移動支架 $2,290 CuboAi Plus 智慧寶寶攝影機 +成長型支架組，包括：CuboAi Plus 智慧寶寶攝影機、立地支架、夾床支架及移動支架 $1,680 CuboAi Plus 智慧寶寶攝影機 +壁掛組，包括：CuboAi Plus 智慧寶寶攝影機及壁掛支架 $1,290

雙11優惠｜LeSportsac

以輕巧耐用著名的LeSportsac，由11月11日至11月18日舉行雙11限時優惠，全場正價貨品減至8折，以及即日起首次於網店登記的顧客，可享單次9折優惠，門店網店優惠雙管齊下，特別推介Essential Tote，附有拉桿插袋設計，可固定在行李箱拉桿上，同時備有電腦墊隔層內袋並可擺放13吋手提電腦，適合不同旅人需要，讓大家輕鬆登機。另一款3 Zip Crossbody備有3個分隔口袋，方便收納物品，冬天時更可收入大衣內，既安全又不失衣著風格。

3 Zip Crossbody $460-710 Essential Tote $1,530

雙11優惠｜The Korner 

The Korner推出「Singles’Day 變靚生活提案」由即日起至11月13日，凡購買任何2對鞋款即可獲11%折扣優惠，購買任何3對鞋款更可獲22%折扣優惠，減價款式亦可享以上優惠，讓女生入手秋冬最新鞋款，為緊接下來的節日做好準備。

Kelsey Ankle Boot $690 Kelsey Slim Zip Boot $790 Kenni Suede $490
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