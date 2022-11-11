雙11優惠｜雙11各大商戶優惠合集 豐澤限量產品低至$11/LA MER精華面霜半價(持續更新)

踏入11月，意味每年的雙11優惠又到，包括電器、美妝、手機及家居等範疇，產品包括Apple iPhone 14 Plus、Airpods Pro及Samsung Galaxy Z Flip4摺機。另外，LA MER精華面霜以半價發售，LANCÔME「小黑瓶」更低至4折，各位記得趁平入貨了。 雙 11 優惠｜蘇寧網店 蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至11月12日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動，各款人氣電子產品及家庭電器優惠低至2折，雙11更有低至$11.11優惠產品，限量搶購。全場更有滿減優惠，推廣期間購買指定產品每滿$500即減高達$100 (指定手機或電腦產品每滿$500即減$50；購買指定通訊配件每滿$500即減$100；購買指定小型電器產品每滿$200即減$20、每滿$300即減$40或每滿$500即減$80)，一次過購買不同電器，買得多，優惠越多。

蘇寧網店 hksuning.com 由即日起至11月12日，舉行《雙11勁「賞」Shopping》活動。

除此之外，蘇寧網店接受AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe及Tap&Go消費券支付，憑優惠碼「CVS50」更可領取優惠券，單一消費滿$1,500即享$50優惠。由即日起至2022年12月31日，憑DBS信用卡於蘇寧網店hksuning.com簽賬即可享高達$960回贈。另外，即日至2022年12月31日登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券。 香港蘇寧網店《雙 11 勁「賞」 Shopping 》優惠

香港蘇寧網店《雙11勁「賞」Shopping》推廣 優惠期：2022年11月2日至11月12日 網站：https://bit.ly/3N5ivjL 雙 11 優惠｜豐澤 豐澤在官網舉行雙11優惠，由即日至11月11日，一連10天每日早上10點更新，每日都有不同主題，限量熱賣產品低至$11，購買任何產品送$100電子優惠券，並有高達總值$800折上折優惠碼。

豐澤雙11優惠 推廣日期：即日起至11月11日 網站：https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/double-11 雙 11 優惠｜ MUJI 無印良品 「MUJI week無印良品週間」將於11月11日至11月20日舉行。優惠期間，MUJI passport手機app的會員，可專享全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外9折及積分奬賞；店內同時提供多項限定商品優惠，包括服飾、生活用品及食品等。 MUJI week會員專享優惠： ．全店購物或餐飲消費額外九折優惠：MUJI passport會員於無印良品購物或Café&Meal MUJI餐飲消費專享額外九折。優惠適用於正價及折扣商品。 ．額外100 MUJI積分獎賞：MUJI passport會員單次消費淨值滿$2,000或以上，可額外獲贈價值$100 MUJI積分。 ．限定商品優惠：店內提供多項限定商品優惠，讓會員以優惠價格選購秋冬服飾、生活用品及食品等。 即睇優惠產品：

雙 11 優惠｜ Laura Mercier Laura Mercier官網由11月1日起至11月14日，呈獻全年至抵優惠，多款人氣皇牌妝品低至5折，包括必搶No.1皇牌蜜粉套裝即時買1享4，秋冬必備水潤持久氣墊粉底套裝買1享5，更額外加碼多重限時禮遇。

驚喜額外禮遇 購買任何正價唇部產品，即送全新粉金玫瑰柔光唇膏 #琉光玫瑰 貨裝(價值 $280)購買任何2件產品/套裝，輸入優惠碼「D11」，即可獲贈皇牌禮遇4件裝(價值$335)購物滿$1,111，輸入優惠碼「DBRUSH，即可額外獲贈曲線亮采蜜粉掃(貨裝)(價值$370)。

LAURA MERCIER網店: https://bit.ly/3FsaWSs 雙 11 優惠｜ NARS NARS由11月11日至11月19日，在香港分店及官網同步舉行「11.11年度美妝盛典」，在店舖及網上購買任何2件正價產品即可獲全單8折【NARS20OFF】，官網購物更享限時滿額加倍優惠。網上購物滿$1,200可享75折優惠【NARS25OFF】，滿$1,600更可享低至7折折扣優惠 【NARS30OFF】，年末將至，是時候以時尚閃爍美妝好好犒賞努力了一年的自己。雙11過後還對NARS彩妝念念不忘的話，11月22至24日期間3款彩妝包括胭脂、眼影及唇膏推行3天快閃優惠。

限時 Black Friday 及 Cyber Monday 禮遇 除此之外，網店更加推11月25至26日Black Friday購買指定美妝購物低至5折發售，以及11月28日Cyber Monday指定美妝正價產品享7折優惠。11月28日Cyber Monday於官網購買指定美妝正價產品，更可享7折優惠，輸入優惠碼【CYBER】。

NARS官方網店：https://www.narscosmetics.com.hk/ 雙 11 優惠｜ 莎莎 皇牌套裝、護膚、美妝及香水低至 18 折 莎莎由11月4日至20日推出「莎莎美麗激減Mega Sale」，帶來眾多人氣品牌如LA MER、la prairie、GUERLAIN、ESTĒE LAUDER、clé de peau、YSL、Dior、JO MALONE等低至18折優惠，部分部分產品亦於莎莎網同步發售 https://www.sasa.com.hk/。 多款貴婦級精華低至 4 折 被稱為貴婦級精華ESTĒE LAUDER「小棕瓶」、LANCÔME「小黑瓶」以及CLARINS皇牌賦活雙精華，含矜貴及高濃縮營養護膚成分，加上有顯著的逆齡及保濕功效，成為不少女士的大愛。另外，每逢轉季，皮膚面對突如其來的天氣轉變，隨之出現不少問題，具修復力及保濕功效的精華及面霜能舒緩敏感肌膚，達至鎖水修護，時刻維持最佳狀態。

雙 11 優惠｜大家樂 大家樂將於雙11帶來「孖住買 拾一折」優惠，網店eatCDC.com 將於2022年11月11日上午11時正起，推出9款限量二人餐券，買第二件即享1折優惠，餐券涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐時段，每張訂單最高節省超過$120。 打堅爐火鍋餐人均低至 $6.8 二人餐券包括人氣之選「焗素豬扒飯」二人餐、「鐵板餐」二人餐，以及「打堅爐火鍋」二人餐等。以1折優惠價而言，超荀之選當然是「打堅爐火鍋」二人餐，僅需$13.5（人均$6.8）﹔CP值最高首選以低至$5歎「快趣桶」二人餐 (人均$2.5)。9款二人餐每款限量200份（共1,800份），售完即止。 上述優惠於上午11點準時開賣，每張訂單限買2件二人餐及可享第二件1折優惠1次，1折優惠以最低價格之產品計算。以購買「打堅爐火鍋」及「鐵板餐」二人餐為例，價錢較低的「鐵板餐」二人餐可享1折，結帳總額將為$147.5 （「打堅爐火鍋」二人餐$135 +「鐵板餐」二人餐1折價 $12.5）。 「孖住買 拾一折」震撼優惠 日期及時間：2022年11月11日上午11時起發售 購買方式：登入eatCDC.com或透過Club 100易.0手機程式登入eatCDC.com，訂購以下九款二人餐（每訂單限買2件）， 第二件即享1折優惠，每張訂單可享此優惠1次，折扣以最低價格之產品計算。二人餐數量有限，售完即止。

雙 11 優惠｜ CASETiFY 手機配件品牌 CASETiFY 推出全年最大限時優惠，於CASETiFY官方網站或門市購買一件指定產品即享85折；兩件75折；3件可享7折優惠（聯乘系列除外）。iPhone 14系列產品亦首次參與優惠推廣活動，優惠期由11月9至13日，顧客可透過 casetify.com 或前往 CASETiFY STUDiO 門市選購產品。 限時優惠同時適用於本地及海外熱門藝術家系列，例如由香港插畫家Sowinghong設計的Cheap Century搞笑角色阿婆&大麻成，以及可愛的罐頭豬LuLu。 人氣手機背帶套裝亦將加入推廣行列。可調節繩索手機背帶可延長至150厘米，可以根據需要隨意調整，手機背帶適用於大部分手機殼，將電子配件融入您的無拘束體驗。手機背帶以耐用優質的編織物料製成，低敏性用料可預防皮膚敏感，更具備防水和防汗功能。

雙 11 優惠｜ IKEA 由即日起至11月14日，惠顧IKEA網店即可享有雙11網上限時優惠，過千款產品包括床上用品、家居收納產品、煮食用具及餐具等低至85折。另外，於網店購物全單滿港幣$4000，更可有免費送貨服務。

雙 11 優惠｜ Love, Bonito Love, Bonito由11月9日起一連5日舉行雙11年度激減優惠，逾3,000款服飾低至2折，減價單品眾多，上衣及下身款式低至$350下；連身裙及褲款低至$400下；外套低至$500以下。此外，消費滿指定金額更享有額外折扣。訂單消費滿港幣$700，可享額外9折優惠（輸入FUN10）；訂單消費滿港幣$1,100，可享額外85折優惠（輸入FUN15）；訂單消費滿港幣$1,800，更可享額外8折優惠（輸入FUN20）。 Love, Bonito 雙 11 年度激減優惠 日期及時間：2022年11月9日上午11時起至11月13日晚上23時59分止（適用於官網及中環旗艦店） 優惠網址：https://bit.ly/LBHKSDS（將於2022年11月9日上午11時開始） 官方網址：https://bit.ly/LBHKSDS 旗艦店地址：中環皇后大道中30號娛樂行地下D舖 營業時間：10:00am至10:00pm

雙 11 優惠｜ CuboAi CuboAi由具有科技專業的在職父母及兒科醫生等組成，以「智慧寶寶攝影機」監察0-5歲或以上孩子的日常安全、健康、睡眠狀況，更可以紀錄珍貴成長片段。寶寶攝影機具備1080p HD超廣角鏡頭、亮度感測器、手動旋轉90度鏡頭，當偵測到孩子的口鼻被異物正被覆蓋或睡眠翻身時等危險情境發生時，父母手機可即時收到警示通知。攝影機可同時追蹤孩子的咳嗽症狀，並將最新的20秒咳嗽影片推送通知給爸媽，讓父母即時掌握小寶貝的身體狀況。攝影機更可留住孩子的哭笑和其他大幅度的可愛動作，更會按照寶寶的年齡，整理出專屬的時光相簿。品牌由即日起至11月14日推出雙十一限時優惠，是新手父母的入心好時機。 官方購買連結：https://bit.ly/3UtCL13

雙11優惠｜LeSportsac 以輕巧耐用著名的LeSportsac，由11月11日至11月18日舉行雙11限時優惠，全場正價貨品減至8折，以及即日起首次於網店登記的顧客，可享單次9折優惠，門店網店優惠雙管齊下，特別推介Essential Tote，附有拉桿插袋設計，可固定在行李箱拉桿上，同時備有電腦墊隔層內袋並可擺放13吋手提電腦，適合不同旅人需要，讓大家輕鬆登機。另一款3 Zip Crossbody備有3個分隔口袋，方便收納物品，冬天時更可收入大衣內，既安全又不失衣著風格。