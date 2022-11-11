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2022-11-11 16:11:30

購物優惠｜Pinkoi 2022 Black Friday X Cyber Monday $1搶$500電子現金券

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購物優惠｜Pinkoi 2022 Black Friday X Cyber Monday $1搶$500電子現金券

購物優惠｜Pinkoi 2022 Black Friday X Cyber Monday $1搶$500電子現金券

Black Friday黑色星期五將至，購物網站Pinkoi.com率先於1112日起至1128日，推出為期17Pinkoi2022 Black Friday X Cyber Monday全站優惠，多個優惠同時推出，包括每日一大品牌全館優惠低至84折，如1119Marshall全館88折及免運、1124日馬丘精裝麻將低至84折；1120日為PinkoiDay6萬件商品享一日免運，黃金、鑽石、尊貴會員限定即減$501125日至1128日輸入優惠碼「＠BlackFriday」即享全單9%off最高減$100，購物滿$300再送1,500PCoins回贈價值$30。今年更首度推出「$1$500電子現金券」App限定活動，從1114日開始一連15天，每天不定時透過PinkoiAPP推播通知$1搶面額由$50$500不等的電子現金券購買連結。

$1$500電子現金券

今年Black Friday黑色星期五，Pinkoi首次推出「$1狂搶電子現金券」活動，日日推出不同面額由$50$500不等的電子現金券，讓大家有機會以$1買到$500電子現金券。電子現金券於結帳頁輸入序號即減訂單金額，沒有最低消費、可與站上優惠共用、不設有效日期，餘額還可留下次再用，記等打開PinkoiAPP通知，第一手資訊家不錯過。

1114日至28日期間，Pinkoi會每天不定時透過APP推播通知，發佈當日的$1搶電子現金券購買連結，直接點擊即可下單搶購，數量有限，售完即止；所有電子現金優惠券將會於2022125日或以前統一發放至帳戶。

Pinkoi $1搶$500電子現金券

Pinkoi $1搶$500電子現金券

Pinkoi 2022 Black Friday X Cyber Monday 優惠懶人包

Pinkoi 2022 Black Friday X Cyber Monday 優惠懶人包

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10大品牌免運＋88

Pinkoi亦會由1115日至1124日起，推出一日一大品牌超值優惠，10個超級大品牌包括台灣品牌女兒、AHAStyleKINTO、胖肉鋪、茶籽堂、林三益刷具及馬丘；香港品牌則有MarshallPolaroid及駱駝牌，限時優惠低至84折和享港澳免運。

網站：https://hk.pinkoi.com/

Marshall｜Willen便攜式藍牙喇叭 (原價$999、88折$879.2) 茶籽堂｜肖楠葉經典禮盒 (原價$491、88折$433) 女兒｜60天保養計畫面膜24片組(原價$673.5、88折$593) 馬丘｜電動麻將桌用版 (原價$1,669.9、84折$1,413)
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