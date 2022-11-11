購物優惠｜Pinkoi 2022 Black Friday X Cyber Monday $1搶$500電子現金券

Black Friday黑色星期五將至，購物網站Pinkoi.com率先於11月12日起至11月28日，推出為期17日Pinkoi2022 Black Friday X Cyber Monday全站優惠，多個優惠同時推出，包括每日一大品牌全館優惠低至84折，如11月19日Marshall全館88折及免運、11月24日馬丘精裝麻將低至84折；11月20日為PinkoiDay，6萬件商品享一日免運，黃金、鑽石、尊貴會員限定即減$50；11月25日至11月28日輸入優惠碼「＠BlackFriday」即享全單9%off最高減$100，購物滿$300再送1,500PCoins回贈價值$30。今年更首度推出「$1搶$500電子現金券」App限定活動，從11月14日開始一連15天，每天不定時透過PinkoiAPP推播通知$1搶面額由$50至$500不等的電子現金券購買連結。

$1 搶 $500 電子現金券

今年Black Friday黑色星期五，Pinkoi首次推出「$1狂搶電子現金券」活動，日日推出不同面額由$50至$500不等的電子現金券，讓大家有機會以$1買到$500電子現金券。電子現金券於結帳頁輸入序號即減訂單金額，沒有最低消費、可與站上優惠共用、不設有效日期，餘額還可留下次再用，記等打開PinkoiAPP通知，第一手資訊家不錯過。

由11月14日至28日期間，Pinkoi會每天不定時透過APP推播通知，發佈當日的$1搶電子現金券購買連結，直接點擊即可下單搶購，數量有限，售完即止；所有電子現金優惠券將會於2022年12月5日或以前統一發放至帳戶。