著數優惠｜Zoff慶祝進駐香港5周年 推出4大優惠 抽獎贏iPhone 14Pro

日本眼鏡品牌Zoff進駐香港5周年，舉行週年祭大抽獎，頭奬可贏iPhone 14Pro，總值過百萬禮物，人人有賞。Zoff香港由首間太古城分店正式開業至今，短短5年分店遍布港九新界，最近更於沙田新城市廣場開設第14間分店，新店集合全港最多兒童眼鏡款式，同場更推出15歲或以下免費升級防藍光鏡片優惠。 週年祭大抽獎人人有賞 品牌更推出週年祭大抽獎，由11月18日起至12月31日，購物滿$1,398，即可獲「幸福御守」抽獎券一張，有機會獲得iPhone 14 Pro、Apple Watch、AirPods Pro及多款眼鏡優惠券，奬品總值過百萬，抽獎更是人人有賞，永不落空。如同時額外購買多一副光學眼鏡，更可多獲一張抽獎券。

Zoff 5 周年優惠｜ 5 周年祭大抽獎 ．一等賞 $8599 iPhone 14Pro (５名) ．二等賞 $3199 Apple Watch Series 8 (GPS) (5名) ．三等賞 $1848 AirPods Pro (第二代)(5名) ．四等賞 $498免費鏡框連標準鏡片 (200名) ．五等賞 半價眼鏡優惠券 多買多減 (200名) ．另有其他更多眼鏡優惠券，一揭即中， 人人有賞

Zoff 5周年優惠｜5周年祭大抽獎

Zoff 5 周年優惠｜會員限定優惠 即日起，Zoff會員於任何分店消費滿$498即送Zoff 5週年限定口罩套及$50現金券優惠(只限於沙田新城市廣場新店使用)。優惠先到先得，派完即止。 Zoff 5 周年優惠｜買一送一優惠 Zoff於11月19至20日指定時段 (中午12時正及下午6時正) 內派發買一送一優惠券，屆時顧客只需親臨沙田新城市新店，讚好Zoff Facebook或Instagram專頁，即可獲買一送一優惠券(價值$498)。每個時段限量派發50張，名額共200名，先到先得，派完即止。

Zoff 5周年優惠｜會員限定優惠

Zoff 5 周年優惠｜ U15 免費升級防藍光優惠 集合全港最多兒童眼鏡款式的Zoff沙田新城市分店，推出獨家優惠，即日起至12月31日，凡15歲或以下兒童購買任何光學鏡架，即可免費升級防藍光鏡片，有助消除藍光所造成的眼睛疲勞，好好保護眼睛。Zoff同時明白兒童的視力變化較大，更推出專為支援保護兒童視力的「Zoff U15 小童支援計劃」，為15歲或以下兒童提供一年免費更換鏡片度數，讓小朋友視力發展得到更好的保障。