聖誕2022｜聖誕倒數月曆2022率先睇 $620入手SHISEIDO近$4,000月曆(持續更新)

還有一個月左右才到聖誕節，不過各大美妝品牌都相繼推出聖誕倒數月曆(Advent Calendar)，部分更在10月及11月初已經開售！絕美的禮盒包裝設計，集結多款經典香水、護膚品、化妝品及身體護理產品，讓大家每日打開，都有不同驚喜，期待著聖誕節到來！今次為大家介紹多個品牌，包括DIOR、Jo Malone London、Diptyque、Kiehl’s、CLARINS、Guerlain、SHISEIDO及連卡佛等，其中SHISEIDO更是首次推出倒數月曆，只要$620即可入手價值近$4,000的產品；而連卡佛的倒數日曆更價值超過1.3萬港元！現只要$2,800就買得到，各位女生真的不要錯過！ 聖誕倒數月曆 2022 ｜ DIOR 聖誕倒數日曆 $4,200 由DIOR的藝術家好友PIETRO RUFFO匠心設計，他構想了一個奇幻又奢華耀目的星空宇宙，那裡繁花錦簇，壯麗的星宿、星塵與奇珍異獸如森羅萬象，圍繞著象徵DIOR地標蒙田大道30號的北極星翩翩起舞。8個星宿點綴著聖誕倒數日曆，象徵DIOR先生的幸運數字。24個聖誕驚喜包括4款香氣滿滿的迷你香薰蠟燭、10款令人著迷的香薰產品、6款經典彩妝產品、3款皇牌護膚產品及限定聖誕幸運星裝飾。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Jo Malone London 聖誕倒數日曆 $4,745 24款芬芳四溢的小巧驚喜，以奢華獨特的方式倒數聖誕的來臨。倒數日曆內有一系列經典與節日獨家古龍水、迷你香氛蠟燭與縱寵身心產品，最終更有精緻小雪球與經典古龍水30ml作璀璨驚喜，為自己或摯愛送上難忘的佳節芬芳回憶。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Penhaligon ’ s 限量版聖誕倒數日曆 $4,295 日曆共有24道神奇之門，經典香水瓶外型的日曆，藏有獸首系列等體驗裝，更有名香LUNA的香皂、香氛蠟燭及鎖匙扣等，無論是品牌鐵粉，或是想一次過試用品牌香水的人士，相信都會愛上。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ PAUL & JOE 2022 聖誕倒數日曆驚喜彩妝禮盒 $1,240 今年的倒數日曆以華麗圓帽盒姿態現身，以PAUL & JOE標誌性的菊花圖案和設計師Sophie愛貓Gypsy和Nounette 為設計主題，24件產品裝在印有PAUL & JOE精美印花及日期的小紙袋中，包括貓咪髮圈、聖誕限定胭脂粉及兩款化妝袋等。取出禮物後，可愛的圓帽禮盒和禮物袋可循環再用，精緻的信封形禮物袋，還可以掛到聖誕樹上，變身成可愛聖誕吊飾。(11月11日發售)

聖誕倒數月曆2022｜PAUL & JOE 2022聖誕倒數日曆驚喜彩妝禮盒 $1,240

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Kiehl ’ s 聖誕倒數月曆 聖誕月曆呈上各款顧客至愛的人氣產品，包括3件人氣貨裝產品，以及顧客至愛的21件旅行試用裝。為響應環保，聖誕月曆更以環保再生紙製成，令聖誕變得更有意義。現凡購物滿$500，即可以$590換購 Kiehl’s限量版聖誕倒數月曆乙份(價值$2,267)，每人只限換購一份。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Charlotte Tilbury 聖誕倒數月歷 $1,600 12格的珠寶抽屜內藏品牌多個獲獎的美妝品及護膚品，包括貨裝BEAUTY LIGHT WAND光影筆、旅行裝MAGIC CREAM魔法面霜，以及經典迷你唇膏3件裝，充滿珠光貴氣的魔法星光寶盒同極具收藏價值。

聖誕倒數月曆2022｜Charlotte Tilbury 聖誕倒數月歷 $1,600

聖誕倒數月曆 2022 ｜ CLARINS 2022 聖誕倒數月曆 $650 ( 價值 $2,855 ， 23 折 ) CLARINS推出豪華珍藏版的聖誕24日倒數月曆，以充滿節日氣氛的聖誕大紅及桃紅色，配以特大的揭書型禮盒設計，禮物盒內藏24款CLARINS皇牌及人氣產品，包括3件貨裝產品：玉手修護霜、凝亮護唇油和全效4D濃黑翹長睫毛膏，以及10款面部護膚產品、5款彩妝品、6款身體護理產品。

聖誕倒數月曆2022｜CLARINS 2022聖誕倒數月曆 $650 (價值$2,855，23折)

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Guerlain 星蜂飛舞倒數月曆 $5,500 蜂巢外型的倒數月曆，由FSC森林管理委員會認證的硬紙板製成，配備木腳和卸除式托盤，節慶後變身收納箱，可長久「蜜蜜」使用。打開閃亮耀眼的金色蝴蝶結，即見到25款華麗禮物，包括迷你瓶子、護膚品或彩妝名物、陶瓷香氛裝飾，尚有多款驚喜。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Diptyque 限量版聖誕倒數日曆 $3,750 倒數日曆在深黑色盒身之上，點綴美妙星夜色彩，更會在黑暗環境發光。每一個小禮盒都對應一個星座，並藏著常規或便攜Diptyque精品，今年更首度集齊3款限量版節日香氛蠟燭（小型冷杉香氛蠟燭及白雪和星光迷你香氛蠟燭）。禮盒不單是絕美擺設，並於聖誕季過後，用於珍藏至愛飾物。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ SHISEIDO 節日限定美肌倒數日曆 SHISEIDO今年推出首個節日美肌倒數日曆，26件體驗裝中包括多款品牌的皇牌產品，讓女士持續綻放美麗光采迎接節日。日曆由即日至10月31日於SHISEIDO網上商店、專門店或專櫃購買任何產品(護膚及化妝工具除外)，即可以優惠價$620加購節日限定美肌倒數日曆(價值$3,660)。

聖誕倒數月曆2022｜SHISEIDO 節日限定美肌倒數日曆

聖誕倒數月曆 2022 ｜ YSL Beaut é 節日限量版倒數月曆禮盒 $2,500 今年的倒數月曆比以往更慷慨及奢華。內裡盛滿品牌人氣美妝、護膚及香水的正裝產品或限量迷你裝，更附有一件讓你意想不到的獨家禮物，讓金光圍繞這個佳節。月曆禮盒將於11月1日在YSL網店率先預購。

聖誕倒數月曆2022｜YSL Beauté 節日限量版倒數月曆禮盒 $2,500

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Rituals 立體佳節倒數月曆 $1,135 倒數月曆造型以聖誕樹為靈感，立體聖誕樹綴以點點星光，樹上備有24個造型精緻的掛飾，內藏多款經典及獨家香氛產品，讓大家以24種獨特方式犒賞身、心、靈，同時為家居添上獨特氛圍。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ L'OCCITANE 聖誕倒數環保日曆 $790 ( 價值 $1,150) 品牌與法國插畫家Éva Offredo聯手創作的聖誕倒數環保日曆，由再生棉布料縫製，可循環再用。設計靈感來自播種、收成和蒸餾等傳統工藝技術，重現農業的細緻場景，提升大眾對環境關注及支持可持續生活。每個小口袋都收藏著品牌最具人氣的王牌產品，護膚同時守護大自然。日曆將於11月2日起，在官網及太古廣場#MEGA綠色概念店同步發售。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ L'OCCITANE 經典聖誕倒數驚喜日曆 $590 ( 價值 $1,064) 由法國插畫家Éva Offredo甜美可愛的插畫，描繪出春夏秋冬四時景色，並利用100%來自可持續採購來源紙材製造，可100可回收再造，切合品牌環境保育理念，倒數日曆內含24件不同種類的驚喜，包括杏仁沐浴油、馬鞭草沐浴啫喱及蠟菊煥活雙效精華等，以王牌產品點亮節日好心情。日曆即日起在官網發售，並於11月1日起在所有門市發售。

聖誕倒數月曆 2022 ｜連卡佛聖誕節倒數日曆 $2,800 倒數日曆包括有Byredo、Dr.Barbara Sturm、La Mer、Tatcha 等精緻小禮物，產品原價約超過1.3萬港元，現以低至兩折價錢發售，真的非常抵買。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Atelier Cologne 節日限定版倒數月曆 $3,300 Atelier Cologne挑選24款經典人氣產品，填滿24天的節日倒數月曆，包括品牌不同的香水、香氛蠟燭及護手霜，開拓前所未有的感官享受。倒數月曆將於11月4日在Atelier Cologne香港網上商店接受預訂，並於11月11日在Atelier Cologne專櫃及專門店正式發售。

聖誕倒數月曆2022｜Atelier Cologne 節日限定版倒數月曆 $3,300

聖誕倒數月曆 2022 ｜ SABON 限量版倒數日曆 $1,280 雲集24件暢銷產品，包括品牌王牌的身體磨砂，結合純天然以色列死海鹽和巴西亞馬遜熱雨林的優良精油，讓肌膚回復生機，保持柔軟亮澤。讓大家以不同的護膚、沐浴或美體護理產品，每日嬌寵自己。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ fresh 限量 24 天聖誕倒數月曆 $3,060( 價值 $4,237) 圓拱型設計的月曆共有24個小格，每格都是品牌備受喜愛的產品，當中更有11件是貨裝產品，可以在冬季慢慢享用。月曆將於11月7日起，在fresh專門店及專櫃發售。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Sisley 聖誕倒數月曆「聖誕寶盒」 Sisley Sisley今年以「快樂」為今年的節日主題，備受矚目的聖誕倒數月曆以「聖誕寶盒」概念呈現，簡約俐落的圓盒外型，綴以拼貼畫拼湊出色彩豐富的快樂主題，盒上還印上植物及蝴蝶飛舞的圖案，點出品牌植物美容學的核心理念，以白色、金色、銀色為主調，交織出節日浪漫氛圍。 寶盒內有24個小盒子，盛載著24個快樂驚喜，包括人氣經典全能乳液、享負盛名的抗老臻品S面霜(活膚再生駐顏霜)、全天候守護肌膚的全天候修護日霜，以及網紅必推的3分鐘便能極速保濕的瞬間保濕面膜等。凡購買任何產品滿$5,500，可獲贈聖誕倒數月曆(價值$3,920)。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Acqua di Parma 聖誕倒數月曆 $4,650 倒數月曆的設計靈感來自品牌最具代表性的禮物帽盒，採用黃色和金色色調的大理石紙裝飾。月曆包括由克羅尼亞系列、藍色地中海系列和格調系列香水的驚喜，更有新款聖誕家居香氛系列中炙烈壁爐和靜謐雪松的28g和70g香氛蠟燭。藏在盒子裡的25格驚喜中，每天也能感受不同的香氛氣息。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ LUSH 聖誕月曆禮盒 $2,950 聖誕月曆包括25款手工製作的純素產品，內有2款聖誕節復刻產品：薑餅屋泡泡浴芭及聖誕派對汽泡彈，以及只會在今年月曆中出現的平安之夜香氛皂及冰雪彩虹泡泡浴芭。限量版禮盒包裝由ARTHOUSE Unlimited設計，該慈善機構支持患有複雜神經多樣性疾病（neuro-diverse），和需要肢體上協助的藝術家。禮盒由百分百再造卡紙打造，絲帶則由回收膠瓶重新製作而成，可重複使用。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ The Body Shop 3 款聖誕限量版倒數月曆 今年聖誕，The Body Shop推出3款聖誕限量版倒數月曆，多款熱賣產品隱藏於各個驚喜小盒子，照顧面部至身體需要，當中大部分更以採購自世界各地不同的社群公平貿易天然原材料製成。倒數月曆設計靈感來自給聖誕老人的信件，寄望透過奇樂聖誕與眾人共創一個更公平的世界的願景。3款倒數月曆都代表不同的社群公平貿易故事，例如聖誕限量版倒數月曆是慶祝The Body Shop在印度恰蒂斯加爾邦的女性合作夥伴，幫助The Body Shop製作芒果籽油；而聖誕限量版尊貴倒數月曆是The Body Shop與迦納北部的女性一起參與乳木果生產，支持她們的生活；聖誕限量版奢華倒數月曆則是代表來自印度南部班加羅爾的廢件採集者社區，透過社區公平貿易計劃改善他們生活，建立更美好的社區。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Cath Kidston Christmas Beauty Advent Calendar 聖誕倒數月曆 $990 倒數月曆飾有喜慶的Christmas Sky印花圖案，配以粉紅色絲帶蝴蝶結設計，充滿節日色彩。24道小門背後有多款護理產品，包括護手霜、潤膚露、潤唇膏、香皂、沐浴露和沐浴鹽，每款產品都含有精油、乳木果油和花卉提取物，11種芬芳誘人的香氣包括標誌性的紅莓和雪松香味，帶來感官盛宴。護理產品皆為經過認證的純素產品，並得到善待動物組織 (PETA) 的認可。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ innisfree 綠色聖誕限量系列 童話聖誕倒數月曆 $218 ( 價值 $363) innisfree與韓國插畫品牌étoffe合作，推出綠色聖誕Green Holidays限量系列，包裝設計一反傳統聖誕紅綠色，改為以溫柔雪白色及霧藍色作為主調，並加入動物元素。12格的倒數月曆載滿驚喜，內有品牌多款王牌商品，由清潔、保濕到滋潤肌膚一應俱全，包括綠茶睡眠面膜30ml、我的身體香氛沐浴露(白棉花)30ml、火山泥近零刺激毛孔清潔面膜15ml、紅茶逆時活膚修復精華5ml及紅茶逆時活膚精華水15ml，迷你裝亦方便攜帶出國旅行，是不錯的送禮之選。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ mtm labo 2022 限量版聖誕倒數月曆 $1,980 ( 總值 $5,900) mtm labo的倒數月曆包括王牌眼膜custom-blended eye mask、眼霜、保濕面膜及基礎護理，包涵清潔、保濕、滋養、防曬及重點修護等多款產品，更有$1,900現金禮遇，可用於面部專業護理、水療服務及醫學美容療程，徹底呵護及滿足肌膚的不同需要，迎接節日及新一年。

聖誕倒數月曆 2022 ｜ GLYCEL 瑞士星光冰雪肌 限量聖誕倒數月曆 $880 ( 總值 $3,123 、 29 折 ) GLYCEL推出瑞士星光冰雪肌限量聖誕倒數月曆，包括品牌王牌的「瑞士美肌紅水」泉淨活膚肌底精華、 全效細胞更新精華 20及瑞士冰川活效修護面膜 (冰川面膜)，為肌膚細胞傾注再生活化能量，即使是千元以下的預算，也能買到高CP值的護膚好物。

聖誕倒數月曆2022｜GLYCEL 瑞士星光冰雪肌 限量聖誕倒數月曆 $880 (總值$3,123、29折)

聖誕倒數月曆 2022 ｜ Christian Louboutin 聖誕限量倒數月曆套裝 $4,520 Christian Louboutin推出首個聖誕限量倒數月曆，讓女生將經典產品逐一帶回家。限量版節日禮物將從紅色盒子中彈出，包括Loubidoo 或 Loubikiss 迷你香水，另有Rouge Louboutin唇膏系列，為雙唇增添璀璨耀目的光芒。