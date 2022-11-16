聖誕2022｜女朋友聖誕禮物 女生必愛的限量聖誕香水/蠟燭 $370入手Diptyque (持續更新)

還有一個多月就到聖誕節，相信各位具備求生欲的男生都開始準備聖誕禮物，今次為大家介紹多個香水品牌的聖誕限量香水及香氛蠟燭，包括繁星夜光設計的Diptyque、純白波點少女心的Jo Malone London、Guerlain新出的沙龍香氛身體潤膚乳及洗手液，以及名媛追捧Acqua di Parma等等，適合優雅、率性、可愛等不同類型女生，絕對是得體又安全的禮物之選。 2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Diptyque Diptyque每年的聖誕倒數日曆都是搶手貨，今年也是一出就賣光了，經品牌方面確認不會再入貨(記者也買不到，哭)。不過男士們如果想避過「跪玻璃」也並非沒有辦法，因為品牌今年也有其他極之值得推薦的禮物，首推3款限量版香氛蠟燭，瓶身以白色、金色與銀色的星形圖案點綴，圖案更有夜光效果，3款當中筆者最推薦深綠色的冷杉(Sapin)香氛，蠟燭散發木香，以香甜的含羞草香氣相輔，適合喜歡木調及大自然的女生。

Diptyque限量版香氛蠟燭 $370/70g、$670/190g

藍色的白雪(Neige)香氛蠟燭，融合向日葵花與白麝香的馥郁芬芳，花香味較重；而星光香氛蠟燭(Étincelles)則有舒適溫馨的炭木香味與美味誘人的咖啡及可可香調，猶如坐於火爐邊品嚐一杯熱騰騰的咖啡。蠟燭以單個或以禮盒形式出售，送禮方式更靈活。

Diptyque限量版香氛蠟燭 套裝 1,080/3 x 70g

Diptyque限量版EAU ROSE 玫瑰之水 $1,420 2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Diptyque 玫瑰香調淡香精香氣 $1,420 另一款推介的是玫瑰香調淡香精香氣，香水加入檸檬，黑醋栗和荔枝等果香，聞起來不如傳統玫瑰香水般甜美，反而如清晨玫瑰花瓣上的露水般淡雅。限量版包裝也別見心思，在Diptyque橢圓標誌內，換上精妙的玫瑰形浮雕圖案金光閃閃；深紅色外包裝亦點綴繁星圖案及躍動字母。

2022聖誕香水/香氛蠟燭送禮推介｜Diptyque限量版旋轉燭罩及漿果香香氛蠟燭禮盒 $1,060 旋轉燭罩展現品牌主打的經典金色橢圓紋理，懸掛吊飾、環繞燭光緩緩而動的旋轉燭罩，宛如繞日運行的星球，令室內空間在光影交錯中彷彿走入童話世界一般。 Diptyque限量版旋轉燭罩及漿果香香氛蠟燭禮盒 $1,060

品牌同時推出Art of Living香氛蠟燭裝飾擺設系列，包括不同形態的玻璃燭罩、蠟燭杯蓋、燭台及陶瓷滅燭罩等。其中燭蓋分別以大理石及由法國回收的貝殼粉打造，每個紋理都不一樣，可以送給平日有點香氛蠟燭的女生，成為點綴家中布置的藝術品，也因為設計太美的關係，絕對不會成為「跪玻璃」的材料。

2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Jo Malone London Jo Malone London深受女生喜愛，如果男生正尋找禮物予戀人未滿的女生，這個品牌絕對是穩陣之選。品牌今年以冬日歡樂氣氛為靈感，推出極之吸睛的聖誕雪境系列，限量的白色波點猶如浪漫飄雪，充滿節日氣氛之餘，也是不錯的告白禮物。

2022聖誕香水/香氛蠟燭送禮推介｜Jo Malone London 歡樂雪花聖誕系列

Jo Malone London聖誕限定鼠尾草與海鹽古龍水 $1,435/100ml 2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Jo Malone London 聖誕限定鼠尾草與海鹽古龍水 $1,435/100ml 聖誕限定的鼠尾草與海鹽古龍水，結合清爽的鼠尾草與海鹽，瀰漫海風與浪花的清新氣息，交織着鼠尾草純樸的木本香氣，適合清爽型女生。另一款王牌香氣藍風鈴古龍水則比較女性化，潔白限量版瓶身亦呼應清新細膩的藍風鈴氣息。

2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Jo Malone London 聖誕限定藍風鈴古龍水 $1,435/100ml 另一款王牌香氣藍風鈴古龍水如清新的藍風鈴綴滿晨露，遍布於鈴蘭與野薔薇之中，柔和的清新花香較女性化，潔白限量版瓶身亦呼應清新細膩的藍風鈴氣息。 Jo Malone London 聖誕限定藍風鈴古龍水 $1,435/100ml

Jo Malone London 聖誕限量版 白苔與雪花蓮古龍水 $1,435/100ml 2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Jo Malone London 聖誕限量版 白苔與雪花蓮古龍水 $1,435/100ml 白苔與雪花蓮這款備受喜愛的節日限定香氣，今年再次回歸。白苔與雪花蓮增添冬日森林的清新木香與充滿節日氣氛的溫暖香料氣息，交織成聖誕專屬的愉悅暖意，換上充滿玩味的潔白渾圓磨砂瓶身，女生必愛。

2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Jo Malone London 聖誕香氛蠟燭禮盒 $945/60g x 3 禮盒配以限量版精緻燈籠燭台，圓洞設計呼應限量版波點設計主題，3款旅行香氛工藝蠟燭，包括經典清甜的英國梨與小蒼蘭、冬日清新的松木與桉樹，以及清新醒神的青檸、羅勒與柑橘，點亮溫暖佳節氣息，增添優雅芬芳儀式感。 Jo Malone London聖誕香氛蠟燭禮盒 $945/60g x 3

Jo Malone London松木與桉樹居室香氛工藝蠟燭 $620/200g 2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Jo Malone London 松木與桉樹居室香氛工藝蠟燭 $620/200g 另一款介紹的是松木與桉樹居室香氛工藝蠟燭，以充滿朝氣的松木及清爽的桉樹，伴以蒼翠的絲柏，最後以肉桂與小荳蔻的辛香調點綴，為居室瞬間洋溢冬日安寧靜謐的暖意。

2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Guerlain 嬌蘭 有噴香水習慣的女生都知道「先塗潤膚乳+後香水=香氣更持久」這條方式程，因此不少香水套裝都有齊相同氣味的乳液及香水。嬌蘭今年特別以佛手柑香氛潤膚乳，配搭不同香水，兩者可以獨立使用，又或者配搭mix and match，帶來1+1=3的抵買組合。

Guerlain 花草水語初夏沁梨淡香氛套裝 $910 ．初夏沁梨淡香氛 75ml ．初夏沁梨淡香氛 7.5ml ．香氛潤膚乳 75ml

2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Guerlain 嬌蘭 沙龍香氛身體潤膚乳及洗手液 品牌更特別為今年聖誕帶來新意，推出L’Art du Geste全新香氛洗手液和身體潤膚乳，隸屬藝術沙龍系列，氣味包括迷夜橙花、傾心玫瑰和冷冽青草。兩者都具備深度保濕的輕盈配方，迅速融入肌膚，呵護後疫症時期的雙手。300毫升瓶子更由玻璃名家Pochet du Courval製造，備有補充裝可無限次補充產品，永續所需。

2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Acqua di Parma Acqua di Parma被喻為「上流社會嚴守的秘密」，曾有名媛說：「看一個人有沒有品味，就看他的客廳/浴室有沒有ACQUA DI PARMA 的身影。」這個來自意大利、主打手工藝的香水品牌，今年新出3款限量家居香氛系列，透過香氣傳遞意大利聖誕文化的節慶氛圍。黃色的濃情潘尼Panettone香調，靈感來自米蘭的傳統聖誕蛋糕，結合黃金果實與令人無法抗拒的香草和蜜餞美食香調，無甜不歡的女生一定喜歡！

濃情潘尼Panettone ($750/200g) 靜謐雪松Bosco ($750/200g、$1,810/500g) 炙烈壁爐Magia del Camino ($750/200g)

綠色的靜謐雪松Bosco則是走樹木調子，樅樹的迷人香氣、松針的綠色色調和桉樹的清新氣息相得益彰，丁香的對比香調增添溫暖感。紅色的烈壁爐Magia del Camino，混合木質香氣與溫暖熏香和琥珀，猶如在聖誕節點燃著壁爐。這3款香氣同時有家居擴香，瓶身都是大理石紋紙技術全新包裝，突顯品牌的手工技術。

2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ Acqua di Parma 藍色地中海系列卡布里香橙禮品套裝 ($1,010) Acqua di Parma的地中海系列都是品牌主打，柑橘香調深受男女生歡迎。系列禮盒採用海洋顏色的大理石紋紙包裝，展現意大利地中海的熱情氛圍。套裝包括淡香水(75ml)、沐浴露(40ml)和身體乳液(50ml)，實用組合讓你持久保持芬芳香氣。另外亦有帕納里加州桂(Mirto di Panarea)和阿瑪爾非無花果(Fico di Amalfi)兩種氣味選擇。品牌最近在海港城開了新分店，有興趣的朋友可以去看看。

2022 聖誕香水 / 香氛蠟燭送禮推介｜ PENHALIGON ’ S PENHALIGON’S 今年以馬戲魔幻舞台為主題，推出限量版聖誕倒數日曆，以及4款香水套裝。倒數日曆共有24道神奇之門，以經典香水瓶為包裝設計，藏有獸首系列等體驗裝，更有名香LUNA的香皂、香氛蠟燭及鎖匙扣等，無論是品牌鐵粉，或是想一次過試用品牌香水的人士，相信都會愛上。

Penhaligon’s 限量版聖誕倒數日曆 $4,295